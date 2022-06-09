التمويل الشخصي الميسر للسعوديين بدون كفيل ومن غير تحويل الراتب

التمويل الشخصي الميسر للسعوديين، ماذا تعني كلمة التمويل الميسر فهي كلمة تعني أنك سوف تحصل على تمويلك الشخصي بكل سهولة من حيث الإجراءات وسرعة الحصول عليها إلى جانب توافر عدد كبير من المميزات ومن أهم التمويلات الشخصية الميسرة في المملكة العربية السعودية هو التمويل المقدم من منصة سلفة فهو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ويمكنك الحصول عليه في أقل من 15 دقيقة كما أنه متوفر بهامش ربح قليل وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم شروطه وكيفية التقديم والحصول على إلكترونياً وبكل سهولة.

التمويل الشخصي الميسر للسعوديين من سلفة وأهم شروطه

يقدم هذا التمويل بهدف مساعدة المواطنين المتعثرين في سداد بعض ديونهم أو يحتاجون إلى بعض الأموال لتوفير عدد من بعض الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم وتقدم سلفة هذا التمويل وفق عدد من الشروط والتي جاء منها التالي:

التمويل مقدم للمواطنين السعوديين فقط. أن يكون المتقدم موظفاً في واحد من القطاعات المختلفة. الحد الأدنى للتمويل لا يقل عن ألف ريال ولا يزيد الحد الأقصى عن خمسة آلاف ريال. لا يتوفر على المتقدم تعثرات في قائمة سمة. الحد الأدنى للراتب خمسة آلاف ريال. لا بد من أن يكون المتقدم كامل الأهلية ولا يقل عمره عن ثلاثة وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستين عام. لا يقل مدة التحاق الموظف الحكومي بالعمل عن ثلاثة أشهر ولا تقل عن ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص. الالتزام بالموعد المحدد لسداد الأقساط الشهرية.

كيف يتم التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل

بكل سهولة ويسر أطلب تمويلك إلكترونياً من مكانك وذلك من خلال الخطوات التالية:

عليك التوجه إلى رابط منصة سلفة.

قم بالدخول إلى صفحة طلب المنتج.

أدخل رقم الهوية ورقم بريدك الإلكتروني ورقم جوالك المسحل في أبشر وقم بتسجيل كلمة مرور.

بعد ادخال كل البيانات المطلوبة قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

قم بالضغط على زر استكمال التسجيل.

بعد ذلك يجب أن تقوم بتحديد قيمة تمويل سلفة وفترة السداد والتي يجب أن لا تزيد عن ستة أشهر ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء 8001111907.