نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 أبشر للتوظيف وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 هي واحدة من المواضيع الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب الجامعيين للتقديم في الكليات العسكرية الخاصة بالجامعيين فقد اعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية والتي يمثلها اللجنة المركزية للقبول عن فتح الباب الخاص بتقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 وأشار أحد المسؤولين بوزارة الدفاع أن تم فتح باب التقديم لفئة معينة من الأفراد وهم خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة بكالوريوس بتقدير يكون جيد فما أكثر وعليه قد حددت الوزارة بعض التخصصات التي سوف تقبلها ما بين اللغات و التخصصات الطبية والهندسية والإدارية وغيرها الكثير ومن خلال موقعنا ثقفني نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم وكذلك شروط التقديم لهذه الوظائف العسكرية تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

خطوات تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443

على نفس وزاره الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية عن طريقه التقديم في وزارة الدفاع للجامعيين 1443 على أن يتم التقديم من خلال إتباع الخطوات الأساسية التالية على التوالي:

_ الخطوة يقوم فيها المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وهو afca.mod.gov.sa .

_ الخطوة الثانية يقوم فيها المتقدم بالضغط على أيقونة المتقدمين الجامعيين،ومن ثم يقوم بإدخال كافة التفاصيل والبيانات المطلوبة منه والتي عادة ما تتمثل في الاسم والمؤهل الجامعي الخاص به وكذلك رقم الهوية الوطنية.

_ الخطوة الثالثة والأخيرة يقوم فيها المتقدم بالضغط على حبل إرسال الطلب الخاص به ليتم مراجعته وفحصه من قبل المسؤولين بوزارة الدفاع المدني بالمملكة والتأكد من مطابقته للشروط ومن ثم أخذ القرار بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم وزارة الدفاع الجامعيين 1443

حددت وزارة الدفاع المدني بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين إلى وزارة الدفاع للجامعيين 1443 ونذكر لكم منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

_ اولا ان يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية وهناك استثناء في هذا الشأن بخصوص من نشأ مع والده خارج المملكة بدافع العمل

_ ثانيا من الأشياء الهامة أن يكون شخص على خلق ذو سيرة طيبة ولا يوجد عليه أي أحكام قضائية.

_ ثالثا أن يكون شخص جامعى ودارس في أحد التخصصات السابق ذكرها.

_ رابعا لا يجوز أن يتجاوز عمره 30 سنة.