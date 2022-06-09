نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج الطلاب بالكويت 2022 عبر الرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية الكويتية بتمكين الطلاب والطالبات من الحصول على رابط استعلام نتائج الطلاب بالكويت للمرحلة الابتدائية والمتوسطة كي توفر عليهم الوقت والجهد، على أن يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني كما يمكن استخدام موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم 2022 في التعرف على إحصائيات المدارس، وتظهر النتيجة تباعًا بعد أن تقوم المدارس بالانتهاء من رفع نتائج الطلاب بالكويت 2022.

رابط استعلام نتائج الطلاب بالكويت

أظهرت الوزارة اهتمام كبير بالنتائج خلال هذا العام، وأكدت على أن أعمال التصحيح والمراجعة والرصد تمت على أكمل وجه تقديرًا للجهود التي بذلها الطلاب في جميع المراحل التعليمية وقد أظهر الجميع قلقه البالغ بشأن النتائج لهذا سعت إلى إطلاق رابط استعلام نتائج الطلاب بالكويت في وقت قياسي عقب انتهاء الامتحانات مطلع شهر يونيو الجاري.

وبعد الانتهاء من المراجعة تتابع الوزارة مع كافة المدارس أعمال رفع النتائج على المربع الإلكتروني الذي يستخدم في معرفة كافة الدرجات في جميع المواد الدراسية المقررة على الطلاب بدءً من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة المتوسطة، كما أن نتائج الصف الثاني عشر أو الثانوية العامة يتم رفعها من خلال الموقع عقب الانتهاء من الرصد.

وبمجرد الدخول إلى موقع وزارة التربية الكويتية يتم كتابة الرقم المدني للطالب، وفي أقل من ثوان يتم ظهور النتائج لجميع المواد، ويمكن طباعة النتائج إلكترونيًا ولكن لا يُعتد بها كمستند رسمي للنجاح، ولكن يمكن استخدامها للاستعلام فقط عبر الإنترنت.

المدارس التي رفعت نتائج الطلاب بالكويت 2022

من خلال موقع المربع الإلكتروني يمكن الاستعلام عن إحصائيات المدارس للتعرف على عدد المدارس التي انتهت من رفع النتائج من خلال الموقع أو التي ظهرت بها النتائج خلال الساعات الحالية، ومن بين المدارس مدرسة أبو حذيفة الابتدائية بنين كما أن مدرسة مريم محمد بوجي الابتدائية للبنات انتهت من رفع النتائج.

وظهرت نتائج مدرسة فاطمة عبد الله على الحلقان الابتدائية ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال استخدام الرقم المدني وقد بلغت عدد المدارس في المبارك الكبير التي قامت برفع نتائجها حوالي ثلاث مدارس فقط بينما في الأحمدي بلغت 63 مدرسة.