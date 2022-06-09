منتج آهل بدون فوائد بالتقسيط بدون كفيل أو ضامن وبلا رسوم لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل بدون فوائد مالية حتى مبلغ تمويل يصل إلى 60,000 ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الآن حيث أمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى 5 سنوات بشروط وضوابط معلنة بالبنك حيث أتاح البنك منتج آهل لجميع المواطنين بشرط توفير موافقة الكفيل الغارم وفقًا لنموذج 105 في السعودية بخلاف موظفي الحكومة السعودية يمتلكون ميزة التقديم الإلكتروني بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن سعودي كذلك يجب الحصول على تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل كنف قبل التقديم على قرض منتج آهل بالمملكة العربية السعودية كأحد المتطلبات الأساسية لدى بنك التنمية الاجتماعية وعند التقديم يتم الحصول على منتج آهل بدون فوائد وبلا رسوم إدارية للسعوديين فقط بموافقة من الشريعة الإسلامية بالسعودية بفترة سداد طويلة الأجل ومجدولة لجميع العملاء عبر بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط اللازمة للموافقة على طلب منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

لكي يحصل العميل المتقدم السعودي على منتج آهل التمويلي التابع إلى بنك التسليف والادخار السعودي المعروف في الوقت الراهن بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة لذلك يجب توفير دخل شهري لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي مع سجل ائتماني جيد من جميع العملاء السعوديين وغيرها من الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على قرض منتج أهل في السعودية كالتالي بالتفصيل:

طبقًا لنموذج رقم 105 المعلن لدى بنك التنمية الاجتماعية لابد من إحضار موافقة الكفيل الغارم من كافة العملاء السعوديين أما الذين يعملون في القطاع الحكومي بالمملكة لا يشترط البنك منهم إحضار الكفيل أو الضامن السعودي.

لابد من القيام بتوفير الدخل الشهري المطلوب الذي يجب أن لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب قرض آهل السعودي بالمملكة.

يجب على جميع العملاء السعوديين توفير العمر المناسب عند التقديم الإلكتروني الذي يصل إلى 70 عام على الأكثر.

المزايا التمويلية لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية