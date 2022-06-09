قرض الشركة السعودية بدون ضامن وبدون تحويل الراتب وبمبالغ مالية كبيرة

قرض الشركة السعودية بدون ضامن وبدون تحويل الراتب ، أحد أهم القروض التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة أيضاً مجموعة من الحلول التمويلية التي من شأنها خدمة احتياجات ومتطلبات أصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة داخل المملكة ، كما توفر الشركة السعودية للتمويل العديد من الإمتيازات من خلال هذا العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة.

برنامج القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

الشركة السعودية للتمويل من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من حلول تمويلية لقطاع الأفراد ولأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة في المملكة ، حيث تقدم الشركة برنامج القرض الشخصي المواطنين السعوديين بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات في السداد عديدة ومتنوعة ، كما تتيح الشركة السعودية للتمويل لطالب التمويل إمكانية الحصول على المبالغ المالية من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وسهلة.

إمتيازات برنامج القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

قرض الشركة السعودية للتمويل متاح بمبالغ نقدية كبيرة تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

100 ألف ريال سعودي يمكن أن يحصل عليه طالب التمويل بدون الحاجة إلى وجود ضامن أو كفيل.

توفر الشركة السعودية للتمويل برنامج القرض الشخصي بدون ضامن وبدون تحويل الراتب بهامش ربح منافس.

تتيح الشركة لطالب التمويل إمكانية التقديم على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد إلكترونياً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة السعودية للتمويل علي الإنترنت.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة