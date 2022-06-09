100 ألف فورى وكاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

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100 ألف فورى وكاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، عرض تمويلي دائماً ما يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية توفر لهم السيولة النقدية التي يحتاجون إليها ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة بالإضافة إلى إجراءات سريعة وسهلة للحصول على المبالغ النقدية.
100 ألف فورى وكاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب
تمويلك الآن كاش ونقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي ، وذلك بهدف خدمة كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية لجميع المواطنين بالمملكة ، كما توفر الشركة السعودية للتمويل العديد من خيارات السداد والتي يمكن أن يستفيد بها العميل في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى في المملكة العربية السعودية.
مميزات منتج التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل
- تقدم الشركة السعودية للتمويل مجموعة من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات قطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً داخل المملكة العربية السعودية.
- التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي وذلك من خلال هذا العرض التمويلي.
- هذا العرض التمويلي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.
- يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبلغ مالى تصل قيمته حتي 100 ألف ريال سعودي وذلك بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن.
- تقدم الشركة السعودية للتمويل العديد من خيارات السداد والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد حتي 5 سنوات.
- يتميز هذا العرض التمويلي بهامش ربح تنافسي.
- تتيح الشركة السعودية للتمويل للعميل إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في أى وقت.
رابط التقديم على طلب قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب
- وفرت الشركة السعودية للتمويل رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد في المملكة ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر 3 أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- إرفاق طلب التمويل الشخصي بخطاب تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
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