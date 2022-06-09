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عمر شويل - جدة ما هي شروط استرجاع قيمة المنتج المغشوش وما الطريقة للحصول على التعويض، أوضحت وزارة التجارة السعودية شروط استرداد تكاليف الغش وكيفية الحصول على تعويض، حيث تلتزم وزارة التجارة بتوفير كافة السلع وجميع البيانات التي من شأنها المساعدة في حماية مستهلكي المنتجات، من خلال التواصل مع المستهلكين، تقرر وزارة التجارة كيفية تقديم تقرير مزيف، ومتى وأين يتم تقديم الإخطارات حتى يتمكن المستهلكون من الحصول على الحقوق، وتهدف وزارة التجارة إلى تحسين جودة تقديم الخدمات ومنع المنتجات الاحتيالية التي ترتبط مباشرة بالمستهلكين.

شروط استرجاع قيمة المنتج المغشوش

يمكن لأي شخص يتعرض بالاحتيال بالمنتج المطالبة باسترداد قيمة المنتج الاحتيالي فقط في غضون 30 يومًا في حالة تلف المنتج تنطبق شروط مختلفة على الفوترة، بما في ذلك:

عندما يكون المنتج احتياليًا، بغض النظر عن نتيجة النقل أو سوء الاستخدام أو التخزين، دون إهمال من المشتري.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تقديم فاتورة شراء ويجب أن تعلم أن الفاتورة الأصلية أو مستند المبيعات ينتهك بيع المنتج.

يجب استلام تعويض التزييف في غضون 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

موقف المستهلك من المنتج المغشوش

ستحدد وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية موقف المستهلك من السلع المقلدة من خلال اتخاذ عدة خطوات، وأهمها:

يمكن لأي شخص متضرر المطالبة بالتعويض من القضاء.

يجب تقديم طلبات استرداد قيمة التزييف إلى السلطة الحاكمة المختصة في غضون (30) يومًا من تاريخ الشراء، ما لم تكن موافقة البائع أو التزامه مطلوبًا أو معيبًا، تم اكتشافها سيتم اكتشافه لفترة أطول من الوقت.

يحتفظ المشتري بالحق في طلب استرداد قيمة المزيف، وفقًا لشروط معينة محددة على النحو التالي:

يجب ألا يكون الاحتيال في المنتج ناتجًا عن مصدر المشتري، مثل العيوب أثناء النقل أو التخزين غير المناسب أو سوء استخدام المنتج.

يجب عليك إرسال الفاتورة الأصلية لشراء أو بيع أو بيان الجاني للمنتج المزيف.

يجب إعادة تكلفة التزييف إلى المشتري في غضون فترة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ طلب المشتري.

كيفية تقديم بلاغ غش تجاري

يتم تقديم بلاغات الاحتيال التجاري من خلال موقع وزارة التجارة والذي يقدم العديد من الخدمات من خلال موقع وزارة التجارة، ويتم التقديم بعدة خطوات، منها:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التجارة.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

تم اختيار الغش التجاري من قائمة خدمات الوزارة.

ثم انقر فوق إرسال التقرير.

الوصول إلى الخدمة وتسجيل الدخول باستخدام حساب المستلم.

أدخل البيانات المطلوبة وأرسل التقرير.

مدة استعادة التعويض عن المنتج المغشوش

تسعى وزارة التجارة جاهدة لحماية المستهلكين والسيطرة على جميع أنواع الانتهاكات والاحتيال المتعلقة بالمنتجات المتعلقة بالمستهلكين، لذلك قامت بتقديم بلاغات عن عمليات احتيال تجاري ومتابعة لتلك البلاغات عبر موقعها الإلكتروني.

حيث يحق للمستهلك الحصول على تعويض في حالة استيفاء الشروط السابقة وتلقي التعويض بقرار من القضاء خلال 15 يومًا من القرار لصالح المستهلك.