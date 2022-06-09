موقع وزارة الدفاع القبول الموحد للجامعيين 1444.. شروط التقديم في وزارة الدفاع

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موقع وزارة الدفاع القبول الموحد للجامعيين 1444 التزامن مع الإعلان الرسمي الصادر من قبل الوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل بوزارة الدفاع لجميع الخريجين السعوديين والحاصلين على البكالوريوس من أجل الدخول بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد 1444، وقد كثرت التساؤلات عن موعد البدء في القبول والتسجيل للطلاب الجامعيين من أجل تأدية الخدمة العسكرية، ونحن اليوم من خلال هذا المقال سوف نطرح عليكم الرابط الخاص بتقديم وزارة الدفاع لجميع خريجين الجامعات خلال عام 1444، حيث أن يتوقف على تلقي طلبات التقديم من خلال وزارة الدفاع في الوقت الحالي أثناء شهر شوال الجاري، أما بالنسبة لما يخص المتقدمين في المرحلة الثانوية فسوف يبدأ في تلقي طلبات التسجيل منذ منتصف الشهر الهجري المقبل، وهذا عن طريق رابط التسجيل الرسمي الخاص بوزارة الدفاع.
وزارة الدفاع القبول الموحد للجامعيين 1444
قد كشف اللجنة المركزية لتلقي طلبات الكليات العسكري وأيضًا لجنة القبول الجامعيين في وزارة الدفاع بيوم 26 مايو 2022، عن القيام بفتح باب القبول والتسجيل لجميع الخريجين الجامعيين الذين تمكنوا من الحصول على شهادة البكالوريوس وطلاب الكليات العسكرية من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية خلال العام 1443/ 1444هـ، طبقًا للشروط المتبعة لقبول وزارة الدفاع للجامعيين.
ما هي شروط التقديم في وزارة الدفاع للجامعيين 1444
بعد أن أعنت وزارة الدفاع عن البدء في فتح باب التقديم للحاصلين على درجة البكالوريوس من قبل المواطنين السعوديين من أجل الالتحاق بالصفوف التابعة لوزارة الدفاع خلال العام الدراسي القادم، ويجب على جميع المتقدمين استيفاء كافة الشروط والتي تتمثل في الآتي:ـ
- يجب على المتقدم أن مقتصر فقط على المواطنين السعوديين الأصليين ويستثنى من نشأ مع والده خلال تواجده بالعمل أو خلال
- الدراسة أو الاجازة بخارج المملكة العربية السعودية يشترط أن لا يكون حامل لجواز السفر وجنسية الدولة التي نشأ بها.
- من الضروري أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولا يكون سبق أن حكم عليه بأي عقوبة قانونية أو جريمة تخل بالأمانة والشرف.
- لا يكون قد سبق لهم الفصل والانسحاب من أي جامعات والمعاهد أو حتى المراكز العسكرية بأي ظرف من الظروف.
- قد تمكن من الحصول على مؤهل جامعي التابع لنظام الانتظام الكلي ويجب أن لا يقل تقديره عن جيد.
- يشترط أن لا يتعدى عمر المتقدم الحامل للمؤهل الجامعي عن 27 عام لكافة التخصصات، أما بالنسبة للأطباء يجب أن لا يتعدى عمر الممارس عن 30 عام لتخصيصه في طب الأسنان أو في قسم الجراح.
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