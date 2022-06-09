موقع وزارة الدفاع القبول الموحد للجامعيين 1444.. شروط التقديم في وزارة الدفاع

موقع وزارة الدفاع القبول الموحد للجامعيين 1444 التزامن مع الإعلان الرسمي الصادر من قبل الوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل بوزارة الدفاع لجميع الخريجين السعوديين والحاصلين على البكالوريوس من أجل الدخول بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد 1444، وقد كثرت التساؤلات عن موعد البدء في القبول والتسجيل للطلاب الجامعيين من أجل تأدية الخدمة العسكرية، ونحن اليوم من خلال هذا المقال سوف نطرح عليكم الرابط الخاص بتقديم وزارة الدفاع لجميع خريجين الجامعات خلال عام 1444، حيث أن يتوقف على تلقي طلبات التقديم من خلال وزارة الدفاع في الوقت الحالي أثناء شهر شوال الجاري، أما بالنسبة لما يخص المتقدمين في المرحلة الثانوية فسوف يبدأ في تلقي طلبات التسجيل منذ منتصف الشهر الهجري المقبل، وهذا عن طريق رابط التسجيل الرسمي الخاص بوزارة الدفاع.

وزارة الدفاع القبول الموحد للجامعيين 1444

قد كشف اللجنة المركزية لتلقي طلبات الكليات العسكري وأيضًا لجنة القبول الجامعيين في وزارة الدفاع بيوم 26 مايو 2022، عن القيام بفتح باب القبول والتسجيل لجميع الخريجين الجامعيين الذين تمكنوا من الحصول على شهادة البكالوريوس وطلاب الكليات العسكرية من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية خلال العام 1443/ 1444هـ، طبقًا للشروط المتبعة لقبول وزارة الدفاع للجامعيين.

ما هي شروط التقديم في وزارة الدفاع للجامعيين 1444

بعد أن أعنت وزارة الدفاع عن البدء في فتح باب التقديم للحاصلين على درجة البكالوريوس من قبل المواطنين السعوديين من أجل الالتحاق بالصفوف التابعة لوزارة الدفاع خلال العام الدراسي القادم، ويجب على جميع المتقدمين استيفاء كافة الشروط والتي تتمثل في الآتي:ـ