نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد هويه مقيم الكترونيا عبر منصه ابشر بالخطوات ومعرفه الرسوم والشروط التي تم الإعلان عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد هويه مقيم من اهم واكثر الخدمات التي يتم استخدامها عبر منصه ابشر الإلكترونية. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الآونة لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية للمنصة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن اهم واكثر واحدث الخدمات الإلكترونية والتي يتم الحصول عليها عبر المواقع الرسمية أيضا والتي من أهمها. تجديد استمارة مركبه الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي للمنصة ومعرفه الرسوم والخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن تمديد تأشيرة الزياره العائلية عبر الموقع الرسمي لمنصة ابشر ومعرفه الشروط والخطوات الصحيحة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والرسوم المتعلقة بالخدمة والتي تم الإعلان عنهم. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا والحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للمنصة بالخطوات الصحيحة من خلال المقالة الأتية.

تجديد هويه مقيم

أعلنت منصه ابشر عن اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من خلال موقعها والتي من ضمنها خدمه تجديد هويه مقيم. والتي تتيح لجميع المستفيدين منها من تجديد الإقامة الخاصة بالمقيم سواء كان احد أفراد الأسرة أو العماله المنزلية المسجلة عليه. وذلك بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه لا تستغرق بضع دقائق. كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمه وهم المواطن والمقيم المسجلين المفعلين بالمنصة ولديهم أفراد اسره أو عماله منزليه مسجله لديهم.

رسوم تجديد الإقامة

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الرسوم المتعلقة بخدمه تجديد هويه مقيم والتي يتم دفعها عن طريق قنوات الدفع الإلكتروني. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية :

600 ريال سعودي للعماله المنزلية.

500 ريال سعودي لاحد أفراد الأسرة بعد بلوغ السن القانوني وهو 18 عام.

شروط تجديد الهويه

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيد من الخدمه. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الأتي :

تسديد جميع رسوم الإقامة المطلوبة.

سريان جواز سفر المستفيد من الخدمه.

التأكد من عدم وجود مخالفات مروره لم يتم تسديدها علي المستفيد.

أن لا يكون المستفيد لم يتم تسجيله كمتغيب عن العمل.

توافر صوره وبصمه للمستفيد وفرد الأسرة الأكبر من 6 سنوات.

أن لا يكون هناك أفراد اسره مسجلين في جواز المستفيد في تلك الحالة يلزم استخراج جواز مستقل للفرد.

خطوات تجديد الإقامة

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه تجديد هويه مقيم الكترونيا من الموقع الرسمي للمنصة. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية لنجاح الخدمه :