تتألق سيارة BMW M4 2023 بمواصفات مختلفة و أسعارها في السعودية

تتألق سيارة BMW M4 2023 بمواصفات مختلفة تتميز بالفخامة والتكنولوجيا، التي عملت شركة bmw على أنتاجها بعد تطوير كافة المحركات، كما عملت على تصميم فريد يختلف عن السيارات الأخري لجذب عشاق السيارات الفخمة، تركز الشركة في الوقت الحاضر على صناعة السيارات الفاخرة، حصلت سيارة الكوبيه الجديدة تحسينات عن الطراز الأساسي M4 ، مما يجعلها أسرع سيارات بي ام دبليو، تتميز M4 الجديدة بحصولها على درجات عالية من التبريد لضمان أن تحافظ قطع السيارة المختلفة على درجات حرارة التشغيل المثلى أثناء القيادة في الشوارع، ويختلف الأذواق من سيارة إلى اخرى حيث يتنوع السوق السعودية بالكثير من السيارات الجديدة كليا من حيث المواصفات والأسعار ومنها سيارة 2022 DS 4 و سيارة كيا سورينتو 2022، كما تقدم باقة مميزة من التجهيزات والكماليات المختلفة التي تعمل على توفير الراحة والرفاهية للركاب والسائق في أثناء الرحلة على الطريق، إلى جانب باقة من أنظمة السلامة والأمان التي تعزز من الحماية في السيارة، ويمكن للعملاء الاختيار من بين اللون الرمادي المعدني أو الأبيض الثلجي أو لون حجر الياقوت الأسود للطلاء الخارجي.

تتألق سيارة BMW M4 2023 بمواصفات مختلفة

محرك 6 سلندر خطي سعة 3 لترات مع توين تيربو يولد قوة 543 حصان. عدد سلندرات يبلغ عدد ٦ تيربو. عزم للدوران 406 رطل قدم عند عدد لفات 2650 لفه في الدقيقة مع ناقل حركة ذو 6 سرعات يدوي مع الدفع الخلفي. مكونات داخلية وخارجية من البلاستيك المقوى بألياف الكربونز كاتم صوت خلفي من التيتانيوم. مقعدين رياضيين في الهيكل الخلفي من السيارة. الدركسون ذو التصميم الرياضي عدد الاستخدامات عليه زر باللون الأحمر من اجل الانتقال الى وضعية القيادة M نظام عادم الوقود يتم التحكم فيه إلكترونيا. خاصية مراقبة النقطة العمياء في المرايا الجانبية . مزودة بناقل حركة اتوماتيك ذوو٧ سبع سرعات. خاصية التنبيه عبر حركة المرور الخلفية . إزالة المقعد الخلفي واستبداله بمنقطة تخزين مما ساهم في تخفيف وزن السيارة نحو 21 كجم. نظام عادم الوقود يتم التحكم فيه إلكترونيا. حصلت السيارة على كونسول وسطي من ألياف الكربون مما ساهم في إخفاض الوزن نحو 4 كجم،

أسعار سيارة BMW M4 2023

سيبدأ سعر بي ام دبليو M4 من 140,895 دولار أمريكي أي ما يعادل 528,356 ريال سعودي.