كيفية استخراج تصريح الحج للمقيمين بالمملكة والشروط والمستندات المطلوبة

كيفية استخراج تصريح الحج للمقيمين تسعى السلطات السعودية داخل المملكة إلى تطوير خدماتها لكى تناسب الحجاج، حيث توفر وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خدمة استخراج التصاريح للحجاج الداخل لأداء فريضة الحج عبر النظام الإلكتروني، ذلك من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ولا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها، ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة، حيث تكون وزارة الحج والعمرة هي المسؤولة عن جميع هذه الأمور حيث يجب على الحجاج الالتزام لقواعد التباعد الاجتماعي وبجميع التدابير والإجراءات الاحترازية أثناء أداء مناسك الحج هذا العام وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية استخراج تصريح الحج للمقيمين وشروط استخراج تصريح الحج.

كيفية استخراج تصريح الحج للمقيمين

بداية التوجه إلى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. ثم التوجه إلى قائمة حجز الخدمات. يتم الضغط على طلب حجز. القيام بتحديد عدد الحجاج والمدينة. يتم اختيار برنامج الحج. القيام بتصفح البرامج المتاحة ويتم حجز إحدى البرامج المتاحة. يتم إدخال كل من رقم الهوية ورقم الإقامة. ثم إدخال تاريخ الميلاد وتحديد وقت المغادرة. يجب مراجعة كافة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها ومن ثم الضغط على تأكيد. القيام بتسديد الرسوم عن طريق سداد. أخيرا يتم إصدار تصريح الحج بعد دفع الرسوم المقررة.

شروط استخراج تصريح الحج للمقيمين بالمملكة

يجب ألا يزيد عمر الحاج عن 65 سنة كحد أقصى ولا يقل عن 18 عاما. تقديم ما يفيد الحصول على الجرعات الخاصة بلقاح كورونا المعتمد داخل المملكة. يجب حصول المتقدم على حالة انه محصن. تعطى الأولوية لمن لم يحج من قبل أو لمن تعدى موعد آخر تأدية لمناسك الحج 5 سنوات. يجب أن يخلو الحاج من أي مرض مزمن أو معد. يتم السماح للحجاج الحاصلين على جرعة لقاح واحدة من لقاح فيروس كورونا ومرور 14 يوم عليه. يجب الحصول على تصريح الحج من خلال بوابة الحج الإلكترونية.

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح الحج

توجد بعض المستندات اللازمة للحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث يجب توفيرها عند التقديم وهى :