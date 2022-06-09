كم التقسيط في جرير؟ الشروط والحاسبة

كم التقسيط في جرير؟ من الأسئلة الهامة التي يتم طرحها بكثرة من قبل الراغبين في شراء أجهزة جوال حديثة، حيث تعمل المكتبة على توفير أجهزة جوال عالمية للأفراد وفق شروط تقسيط جرير 2022 وتلك الجوالات تتاح للعملاء ضمن عروض جرير للجوالات 2022 والتي من أهمها أقساط جرير ايفون 13 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كم التقسيط في جرير؟.

كم التقسيط في جرير؟

للإجابة على تساؤل كم التقسيط في جرير؟ ينبغي على المستخدم أولًا المرور ببعض الإجراءات والتي تتضمن تحديد نوع الجوال المراد تقسيطه وكذلك الفترة التي يتم اختيارها من قبل العميل، إضافة إلى أن العميل يجب أن يحصل في البداية على موافقة الشركة المختصة بالتمويل.

شروط تقسيط جرير للجوالات

لا يتم التقسيط إلا بعد موافقة الشركة الخاصة بالتمويل (كوارا).

يجب أن تتراوح قيمة المشتريات المقرر تقسيطها ما بين 2500 و30000 ريال.

للحصول على موافقة الشركة المبدئية يفضل التقديم عبر الموقع الإلكتروني.

لا يسمح للعميل استرداد قيمة المشتريات في حال التقسيط، وإذا رغب في الاستبدال فيتم الرجوع إلى القواعد المحددة من قبل المكتبة.

يجب الاقتصار على وسيلة واحدة للدفع أما عن طريق الدفع النقدي أو عن طريق التقسيط ولا يسمح للدمج بين الطريقتين.

يتم سداد نسبة من قيمة الجهاز كهامش ربح للشركة الممولة وهي 1.85% لكل شهر.

على العميل اختيار المدة المراد السداد خلالها ضمن الخيارات المتاحة.

حاسبة جرير للاقساط

وفرت المكتبة لعملائها إمكانية معرفة القيمة المتوقع سدادها في حال التقسيط وذلك عن طريق المرور بالخطوات التالية:

التوجه لصفحة مكتبة جرير.

اختيار خدمات المكتبة.

تحديد تقسيط المشتريات، يتم فتح صفحة التقسيط وعرض كافة المزايا والأوراق المطلوبة، وكذلك الحاسبة.

إدخال قيمة المنتج المراد تقسيطه، واختيار الفترة من القائمة المنسدلة.

النقر على حساب القسط، لتظهر فئة القسط الشهري المتوقع سداده.

رقم مكتبة جرير الموحد

تسهيلًا على العملاء فقد وضعت المكتبة رقمًا موحدًا يمكن عن طريقة معرفة كافة العروض المتوفرة بالمكتبة وكذلك الشروط التي تنظم عملية الحصول على الأجهزة والجوالات بالتقسيط من المكتبة على أن يتم التحدث مع خدمة العملاء عبر رقم 920000089.