نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعديلات الجديدة لبنك التسليف والادخار ومقدار القرض و تحديد الحد الأعلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية عن التفاصيل و لائحة القروض الاجتماعية بطريقتها الجديدة للمستفيدين، ويوجد عدة تعديلات جديدة بشأنها، وتم رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال سعودي بدلاً من 45 ألف ريال سعودي حالياً.

التعديلات الجديدة الخاصة ببنك التسليف والادخار :

تم رفع الحد الأعلى لراتب المقترض من 8 آلاف ريال سعودي إلى 10 آلاف ريال سعودي. إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة السعودية. تم تحديد المدة بالنسبة لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ عقد الزواج. تم تقليص الفترة ما بين القرضين من 3 سنوات إلى سنة واحدة فقط.

نطاق سريان اللائحة ومقدار القرض :

تم تحديد الأشخاص الذين يشملون أحكام هذه اللائحة، وهم الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 10000 آلاف ريال سعودي، أو دخله السنوي يصل إلى 120000 ألف ريال سعودي.

الحد الأعلى :

تم الإعلان عن الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال سعودي، وهذا أمر ضروري لكي يتم تحديد قيمة القرض للمستفيد، وقدرته على السداد في المدة المحددة.

شروط الحصول على القرض :

يجب على أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يجب توفر الشروط الواجب توافرها للقرض المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة. يجب على المستفيد أن ألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر. على المستفيد أن يكون منتظماََ في تسديد ما اقترضه من البنك. يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة التي تم تحديدها في اللائحة. يجب تقديم جميع الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة.

قرض الزواج :

يجب أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة.

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك أن من قرض الزواج أن يكون الزواج لأول مرة، يجب على الزوجة أن تملك الجنسية السعودية، أو يمكن أن تحمل إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي حالة أن تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن يمكن أن يشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة، أن قرض الأسرة لا يتجاوز الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال سعودي مخصص، ولذلك تم احتساب الابن ضمن أفراد الأسرة لم يتجاوز 24 عاماََ، في حالة لم يكون موظفاً أو متزوجاََ.

ضمانات مقابل القرض من بنك التسليف :

كفالة صادرة من قبل صاحب الطلب. يجب على المستفيد تقديم رهن عقاري لا يقل عن قيمة القرض. تقديم كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي حوالي ثلث راتب قيمة قسط القرض، أو أن يكون المستفيد موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة. يمكن على المستفيد تقديم ضمانات أخرى ويلزم قبول البنك عليها.

ومن المؤكد أن بعد العديد من اللوائح الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة قامت بمراعاة جميع الفئات الأقل دخلاً والموازنة بين العدالة والموضوعية، للتعامل مع الفوارق بين المقترضين، وهذا للأسر ذات الدخل المنخفض، وعدد أفراد الأسرة أيضاََ، حيث أن بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية يعمل على تهيئة نظام الحاسب الآلي لاستيعاب كافة التفاصيل والقرارات الجديدة.

خطوات طلب الإعفاء من بنك التسليف والادخار بالمملكة: