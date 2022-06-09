تعرف على رابط المساعدة المقطوعة المباشر ٢٠٢٢م وموعد صدورها

تعتبر المساعدة المقطوعة من أعظم البرامج التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث عمل البرنامج على تقديم الدعم لآلاف المواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والغير قادرين على العمل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وكثير من هؤلاء المواطنين كانوا يستعينون بهذا الدعم المالي في تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام ينتظرون موعد نزولها، وتسأل بعضهم عن سبب التأخير على موقع التواصل الاجتماعي توتير، وكان رد الوزارة أن سبب التأخير هو عمل بعض التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي القديم، والذي أصبح يطلق عليه نظام الضمان الاجتماعي المطور، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على موعد صدور المساعدة المقطوعة والرابط المباشر للتقديم.

موعد صدور المساعدة المقطوعة ١٤٤٣هـ

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن نزول المساعدات المقطوعة في حسابات المواطنين المستفيدين منها ليس له توقيت أو موعد محدد لأنها مساعدات مالية غير مرتبطة بوقت معين أو بفترة زمنية محددة مثل معاش الضمان الاجتماعي المطور، وعلى المواطنين التقديم وينتظرون موعد إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بهم، وعن سبب تأخير صرف المساعدة المقطوعة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قالت أن سبب تأخير صرفها يرجع إلى عمل بعض التعديلات على برنامج المساعدة المقطوعة، وقامت الوزارة بالرد على استفسار أحد المواطنين السعوديين عن إلغاء مقطوعة الضمان الاجتماعي، وقالت أن المقطوعة لم يتم إلغائها ولكن توقف صرفها لحين الإنتهاء من التعديلات، كما أن صرفها يكون من خلال مرسوم أو أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

رابط استعلام المساعدات المقطوعة المباشر

هناك بعض الخطوات الصحيحة التي يجب علينا عند الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

الدخول على الموقع الرسمي الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت.

على الإنترنت. الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الذي يوجد على موقع الوزارة.

الذي يوجد على موقع الوزارة. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المستفيد من هذه المساعدات، أو رقم السجل السعودي للمتزوجين.

إدخال رمز التحقق البشري، وهذا الرمز يظهر أمامنا على صفحة الاستعلام.

الضغط على أيقونة عرض، حتى تظهر جميع بيانات المستفيد.

شروط المساعدة المقطوعة ١٤٤٣

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي مواطن سعودي متقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-