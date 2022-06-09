قرض تمويل شخصي بقيمة 50 ألف ريال سعودي من الراجحي في أقل من دقائق وكيفية التقديم بالخطوات

تتعدد قروض مصرف الراجحي لكافة عملائه المستفيدين من البنك بشكل مباشر، ومن ضمن هذه القروض قرض التمويل الشخصي الذي تصل قيمته إلى 50 ألف ريال سعودي ويتميز هذا التمويل بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها بمجرد التقديم عليه، ومن ضمن مميزاته إنه يتبع إجراءات سريعة وسهلة ومرنة، والهدف من تمويل شخصي من مصرف الراجحي سداد مصاريف الأبناء وتلبية كافة احتياجات الأشخاص المستفيدين التي تساعد على مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها وخاصة في الفترة الأخيرة، ومن ضمن المميزات أيضاً توافق أحكام تمويل الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت إشراف البنك المركزي السعودي، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني لكافة متابعينا من خلال هذا المقال كيفية التقديم للحصول على قرض تمويل شخصي بقيمة 50 ألف ريال سعودي من الراجحي بالخطوات، والشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض.

قرض تمويل شخصي بقيمة 50 ألف من الراجحي:

أتاح مصرف الراجحي إمكانية الحصول على قرض تمويل شخصي بقيمة 50 ألف ريال سعودي بكل سهولة ويسر في أقل من دقائق حوالي 30 دقيقة، علماً بأن تمويل الراجحي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم الحصول على التمويل اللازم لتجديد منزلك، أو الإعداد لزفاف أحلامك، أو دفع نفقات تعليم أبنائك، أو مواجهة النفقات غير المتوقعة، ويتم التقديم من خلال الدخول على الرابط الرسمي لمصرف الراجحي.

شروط الحصول على قرض تمويل شخصي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومكتمل الأهلية

أن يكون الدخل الشهري له بحد أدنى 2000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

من أهم الشروط أن يوافق بنك الراجحي على العميل.

يتم الحصول على التمويل بمجرد تحويل الراتب.

في حالة سداد آخر دفعة يجب أن يكون عمره بحد أقصى 60 عام ولا يزيد عن ذلك.

كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من الراجحي بالخطوات: