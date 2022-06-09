انت الان تتابع خبر تحذير هام من الجوازات السعودية للمواطنين حول السفر إلى هذه البلدان.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن قائمة الدول الممنوع سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وضمت القائمة 16 دولة.

وعلقت الجوازات عبر تويتر على سؤال " هل مسموح السفر إلى تركيا ؟" قائلة :"مرحبًا بك، الدول الممنوع سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، سوريا، تركيا، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديموقراطية، ليبيا، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، روسيا البيضاء، فنزويلا. نسعد بخدمتك ".