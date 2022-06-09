انت الان تتابع خبر المختطف السعودي "الخنيزي" يكشف تفاصيل مخيفة عن آخر مكالمة بينه وبين خاطفته.. لن تصدق بماذا ردت عندما سألها عن سبب اختطافهم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدث المختطف السابق من قِبل "خاطفة الدمام" قَبل 20 عاما موسى الخنيزي، عن تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين المتهمة.

وبين أنها تواصلت معه هاتفيا قبل شهر رمضان الماضي بنحو 7 أيام، مشيرا إلى أنه سألها "ليش خطفتينا" فردت قائلة :" أنا ما خطفتكم أنا أنقذتكم لا تصدقهم، واصفا ردها بالصاعق " حسب موقع أخبار ٢٤ الإلكتروني ".

وأضاف، هي تعتقد أنها تمتلكه وباقية من خطفتهم ولذلك تواصلت معهم حتى تعرف إذا ما كانوا تحت سيطرتها أم لا.

وأشار إلى أنه حاول تحذير "القرادي" الذي كان تعرض للاختطاف أيضا من الخاطفة ومن معها، إلا أن الأخير رد قائلاً: "اللي يزعلهم يزعلني" وأغلق الخط وانقطع بعدها الاتصال معه. وأضاف : "القرادي" يعتبر رجلاً طيباً ومحترماً ونظيفاً ولكن المشكلة ليست فيه.

وتحدث عن محاولات لزرع الفتنة بينه وبين "يوسف العماري"، و"نايف القرادي"، اللذين تعرضا للاختطاف معه في صغرهما، إلا أنهم لا يزالون يرون أنفسهم إخواناً. مضيفا أن المتهمة تحاول استعطافهم دائما.