انت الان تتابع خبر السعودية تقرر توطين "سعودة" 70% من هذا القطاع الهام.. ضربة موجعة لأعداد كبيرة من المغتربين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال عضو اللجنة العقارية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، المهندس محمد الدريبي، إن هناك خططًا لتوطين 70% من القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية قد تقود لتجاوز المستهدفات.

وأضاف الدريبي في تصريحات للعربية: «نستهدف توطين 70% من القطاع العقاري، والأرقام المتوقعة أن يتم توظيف 11200 باحث للعمل في القطاع، والاهتمام بالقطاع يؤكد أن المؤشرات الحالية ممتازة».

وتابع: «ارتفاع نسبة التوطين في المهن العقارية إلى 43% والمؤشرات الحالية قد تقود لتجاوز المستهدفات، وأي شاب وشابة يبحثون عن وظائف في القطاع العقاري، وذلك لتطوير المستوى الشخصي والمتسوى المالي».

وختم: «القطاع العقاري واعد جدًا وهناك وفرة اقتصادية في هذا القطاع ويوجد فرص كبيرة للشباب السعودي للعمل بالقطاع العقاري».