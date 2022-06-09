نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وزارة الدفاع 1443 للجامعيين والخريجين والشروط في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من خريجي الجامعات عن رابط التقديم والتسجيل في وزارة الدفاع السعودية خاصة بعد إعلان الوزارة فتح باب القبول والتسجيل، بالإضافة للبحث عن شروط القبول، ولذلك سنقوم بشرح كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في وزارة الدفاع للخريجين الجدد، بالإضافة لتوضيح شروط التسجيل كل هذا من خلال هذا المقال.
فتح باب التسجيل في وزارة الدفاع
فقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عبر صفحتها الرسمية على “توتير” فتح باب التسجيل والقبول للخريجين الحاصلين على شهادة البكالريوس وطلاب الكليات العسكرية، وأيضاً لحاملي الشهادة الثانوية، وذلك من خلال تغريده قامت بنشرها منذ أسبوعين تقريباً.
تعلن #وزارة_الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة / علوم طبيعية) للإلتحاق في الخدمة العسكرية.https://t.co/hRgUzJOOUR pic.twitter.com/dhxKX6qiMq
— وزارة الدفاع
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