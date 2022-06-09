نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم وزارة الدفاع 1443 للجامعيين afca.mod وشروط وزارة الدفاع 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تقديم وزارة الدفاع 1443، afca.mod.gov في المملكة العربية السعودية، أعلنته وزارة الدفاع السعودية، للالتحاق بها عبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع ضباط، من خلال الرابط الرسمي لها بالانترنت، حيث تتيح الفرصة لكافة الطلاب من خريجي الجامعات، والحاصلين على البكالوريوس من التقديم عبر الرابط، خاصة وزارة الدفاع القبول الموحد للجامعيين، منوهة عن سرعة التقديم في موعد التسجيل وزارة الدفاع 1443، وفقًا للشروط المعلنة من جانب وزارة الدفاع، للالتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك عقب التقديم من خلال الرابط الرسمي، وقراءة كافة الشروط والتأكد من انطباقها على المتقدم، ثم مرحلة الاختيار واجتياز اختبارات القبول، ثم إتمام دورة التأهيل العسكرية، التي تقدمها وزارة الدفاع السعودية، لكافة المتقدمين لها.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443

في حال رغبتك بعمل تقديم وزارة الدفاع 1443 للجامعيين، يمكنك ذلك بكل سهولة عن طريق رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، والتي أتيحت من أجل الحاصلين على شهادة البكالوريوس، خلال فترة التقديم لوزارة الدفاع للجامعيين 1443، وفقا لكافة شروط وزارة الدفاع للجامعيين، أو شروط وزارة الدفاع 1443 التي تم الإعلان عنها.

متى يقفل تقديم وزارة الدفاع

حددت لجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، برفقة اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، موعد فتح باب القبول لكافة خريجي الجامعات، والحاصلين على شهادة البكالوريوس، للالتحاق بوزارة الدفاع 1443، وذلك في كافة التخصصات المعلنة والمطلوبة من جانب وزارة الدفاع، عبر رابط تسجيل وزارة الدفاع 1443، على أن يبدأ التقديم في يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، أو 10 ذو القعدة 1443 هجريًا. وبعد ذلك يتم استقبال طلبات الحاصلين على شهادة الثانوي 1443، وشهادة العلوم الطبيعية، في يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، أو 15 ذي الحجة 1443 هجريًا.

شروط وزارة الدفاع 1443

وضعت وزارة الدفاع السعودية، مجموعة من الشروط المهمة، التي ينبغي أن تتوفر لدى المتقدمين للالتحاق بوزارة الدفاع، من الحاصلين على الشهادة الجامعية، ومن أبرز تلك الشروط: