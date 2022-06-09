تقنية مكة تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لطلبة الثانوية العامة والمعاهد الفنية

تقنية مكة المكرمة هي أحد الكليات الحكومية الهامة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني داخل أراضي المملكة العربية السعودية، والتي قد تأسست عام 1438/ 1439هجرية، ومن أهداف الكلية أنها تعمل علي تأهيل وتطوير كوادر نسائية متميزة تقنيًا ومهنيًا للعمل في المجالات المهنية وكذلك الشباب، تنقسم الكلية إلي فرعين هما ” العمرة – الجموم” ، فرع الكلية بالجموم يوجد به جميع الأقسام النظرية وهي” تقنية السياحة والضيافة – والتقنية الإدارية، أما فرع الكلية بالعمرة فيوجد به الأقسام الفنية وهي” الحاسبات وتقنية المعلومات – القوي الكهربائية – تقنية المحركات والمركبات”، بعد التخرج من الكلية تقوم الكلية بمنح الطلاب شهادة جامعية متوسطة كباقي الجامعات التي توجد في المملكة، ويتخرج الطلاب وهم قادرين علي سد احتياجات سوق العمل في الوظائف التقنية المختلفة مما يعمل ذلك علي تحقيق وأهداف ورؤية المملكة 2030.

تقنية مكة وموعد فتح باب القبول والتسجيل

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من خلال المقال يمكنك التعرف علي بوابة القبول الموحد للطلبة والطالبات، أما عن الكلية فقد قامت الكلية التقنية اليوم الخميس الموافق 9 من يونيو للعام الحالي 2022 ميلادية من الإعلان عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر من الإعلان عن البدء في التسجيل في أقسام الكلية لحاملي الشهادة الثانوية العامة وكذلك خريجي المعاهد الفنية علي أن يكون موعد بدء التسجيل ابتداء من 1443/12/25هجرية وحتى 1443/12/29 هجرية،وسوف يكون التقديم من خلال بوابة القبول الموحد عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالمملكة وذلك عن الفصل التدريبي الأول من العام الدراسي الجدي 1444 هجرية.

تقنية مكة والتخصصات المتاحة للتسجيل

من خلال المقال يمكنك التعرف علي التقديم في الجامعات الأردنية، وقد أشار المهندس غسان بن سالم مبارك وكيل الكلية لشؤون المتدربين أن التخصصات كالتالي:

قسم تقنية الحاسب في تخصصات” شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني”.

وقسم التقنية الميكانيكية في تخصص “ميكانيكا سيارات”.

قسم التقنية الكهربائية في تخصص “قوى كهربائية”.

وقسم التقنية الإدارية في تخصصات “إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق”.

قسم تقنية السياحة والفندقة في تخصصات “فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة”.

وقسم تقنية الغذاء والبيئة في تخصص “الصحة والسلامة المهنية”

كما أشار المهندس غسان أنه يجب علي الراغبين في التقديم بالكلية بمختلف تخصصاتهم عليهم تحري الدقة عند إدخال البيانات واختيار التخصصات حسب الرغبة .

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