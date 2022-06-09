الطريقة الجديدة للتسجيل في بنك الراجحي 1443 بشكل مباشر للأفراد

الطريقة الجديدة للتسجيل في بنك الراجحي بشكل مباشر للأفراد دائما تنهج المملكة العربية السعودية لتغيير سياسة المعاملات في جميع الخدمات الحكومية والمصارف نهجا جديدا عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المتقدمة توفر على المواطنين والمقيمين الوقت والجهد في المملكة من اجل السعي وراء تحقيق أهداف رؤية 2030 و قام مصرف الراجحي باتباع الأساليب والطرق الحديثة للتسهيل على عملاءه التسجيل في البنك من أجل قضاء حوائجهم بشكل افضل واسرع وأسهل عن طريق التسجيل الإلكتروني الذي يقدمه البنك أسس مصرف الراجحي عام 1957 يعد من احدي الشركات المصرفية المساهمة الكبرى في المملكة، الشريعة الإسلامية تحكم كل معاملته المصرفية والاستثمارية في البنك والتي تقدم المزيد من الخدمات المصرفية للإفراد والشركات كما يمكن البنك الاستفادة من تلك الخدمات بضغط زر واحدة سوف نذكر لكم الطريقة الجديدة للتسجيل في بنك الراجحي بشكل مباشر للأفراد.

كيفية تسجيل الدخول في بنك الراجحي بشكل مباشر

لمن يرغب في فتح حساب ببنك الراجحي يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

سوف تقابلك الصفحة الرئيسية للموقع ويظهر لك العديد من الاختيارات.

قم باختيار (المباشر للأفراد) يوجد في أعلي الصفحة يسار الشاشة.

هذا الاختيار سوف يفتح لك الصفحة الخاصة بالتسجيل قم بالضغط على اختيار (التسجيل في الخدمة الإلكترونية).

هنا يتوجب على المستخدم القيام بالتسجيل في صفحة (الخدمات المصرفية الإلكترونية). لكي يتمكن من معرفة الهاتف الخاص بك من خلال بطاقة الصراف الألي.

ادخل الرقم السري للبطاقة ثم ادخل رقم الحساب الخاص بك بعد إدخال رقم الحساب.

قم بالضغط على زر تسجيل الدخول عقب الانتهاء من هذه الخطوات. سوف يتم فتح صفحة جديده تشمل هذه الصفحة على العديد من الخيارات من بينهم خيار مباشر الأفراد.

ثم اضغط على تعديل.

وبعد اضغط على زر التسجيل.

يوجد أمامك العديد من الخانات الفارغة قم بالتسجيل فيها بان تضع اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.

يوجد أمامك العديد من الخانات الفارغة قم بالتسجيل فيها بان تضع اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور. ثم تأكد من إدخال كلمة المرور.

ادخل البريد الإلكتروني ثم عود وادخله مرة اخرى في الخانات المخصصة له.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات. قم بالضغط على زر الاستمرار.

انتظر إلى أن تأتي رسالة تأكيد على جوالك هذه الرسالة هي رسالة “SmS” قصيره من مصرف الراجحي تتضمن رمز التأكيد الذي ستقوم بوضعه في الخانة الخاصة برمز التأكيد على الموقع بعد قيامك بالتسجيل.

ومن ثم اضغط على زر التالي.

بعد وضع رقم التأكيد سيتم تأكيد إنشاء الحساب في البنك وتظهر لك محتواها تم التسجيل في المباشر أفراد بنجاح على الشاشة أمامك.

بذلك تكون تمكنت من إنشاء وإتمام التسجيل في الموقع بالطريقة جديدة التي يوفرها البنك لعملائه.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

يتطلب فتح حساب بمصرف الراجحي بعض من الشروط التي يجب توافرها حتى تتمكن من التسجيل والدخول فيما يلي إليكم اهم الشروط لتسجيل حساب في بنك.

ألا يقل الراغب في فتح حساب في بنك الراجحي عن 19 عاما. يجب أن تكون الهوية الوطنية للشخص المتقدم سارية ولا تحتاج إلى التجديد عند فتح الحساب. يجب مراعاة الدقة في عنوان البريد الوطني للمتقدم. كما يجب أن يكون عنوان البريد الإلكتروني صحيح. يقدم بنك الراجحي هذه الخدمة للمواطنين في المملكة فقط. يشترط أن يتأكد التسجيل في البنك من رقم هاتف المستخدم المدعوم من مزودي خدمات الاتصالات في المملكة فقط. يجب التسجيل في خدمة ابشر للأفراد مسبقا حتى تتمكن من السير في اجراءات فتح حساب البنك الجديد.

للعلم لا توجد طريقة ليتم حفظ عمليات المتابعة والتسجيل في فتح الحساب البنكي.

في حالة حصول العميل على بطاقه ائتمان يجب الذهاب إلى الفرع الرئيسي للبنك للتوقيع كتابة.

يجب تطابق كافة الشروط والأحكام المعلن عنها والتي وضعها البنك الراجحي في المتقدم.