نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن المجاني لاستقبال الشكاوى أو الاعتراض علي الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن المجاني هو رقم قد تم توفيره لجميع المستفيدين من البرنامج لتسهيل طريقة التواصل المباشر بين المستفيد و برنامج حساب المواطن السعودي، كما يهدف توفير رقم تواصل بشكل مباشر إلى إمكانية تقديم الشكاوى أو الاعتراض علي مبلغ الدعم الذي تم صرفه أو الاستفسار عن أي سؤال يخص الدعم، و من المعروف أن برنامج حساب المواطن هو برنامج قد قامت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية و بتوفيره للعمل علي رفع المستوي المعيشي للأسر محدودة الدخل، و يتم تحديد مبلغ محدد لدعم لتلك الأسر و يتم صرف الدعم شهرياً، حيث اعتاد البرنامج علي دفع مبلغ الدعم المستحق للمواطنين يوم 10 من كل شهر ميلادي، و بعد فتح باب الاعتراض عن مستحقات الدعم للمستفيدين أشار البرنامج إلي إتاحة العديد من القنوات الرسمية و المعلن عنها من خلال الحساب الرسمي للبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أشار البرنامج إلي أنه تم التنوع بين قنوات الاتصال لسهولة التواصل مع خدمة العملاء علي حسب الطريقة المفضلة لدي صاحب الشكوي.

رقم حساب المواطن المجاني

و قد أشار برنامج حساب المواطن إلي توفير رقم لتقديم بعض الشكاوى أو الاعتراضات التي يواجهها المستفيد من برنامج الدعم، أو في حالة الاستفسار عن أي سؤال يخص الدعم المستحق و طرق التواصل هي كالتالي:

يمكنك الاتصال علي رقم الحساب المجاني الموحد و هو:19912 .

يمكن التواصل علي البرنامج عن طريق خدمة صوتك مسموع حساب المواطن.

يمكن التواصل في حالة الشكوي أو الاستفسار علي الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

كما يمكن للمستفيدين الدخول علي خدمة العملاء في الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن علي ” تويتر”.

رقم حساب المواطن المجاني ومواعيد العمل

و يمكنك من خلال المقال معرفة طريقة دعم حساب المواطن للمطلقة حديثاً، قد أعلن برنامج حساب مواطن إلي مواعيد عمل و إتاحة الاتصال أمام المستفيدين من خلال الرقم الموحد للشكاوى أواستقبال الاستفسارات و الذي تم تحديده وهو:” 19912″ علي أن يكون ساعات العمل ابتداءً من يوم الأحد و حتي يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً و حتي الساعة العاشرة مساءً، أما عن البوابة الالكترونية و حساب خدمة العملاء علي الموقع الرسمي “تويتر” فيمكن للمستفيدين التواصل بشكل مستمر علي مدار اليوم.

خدمة صوتك مسموع

هي خدمة إلكترونية قد قام البرنامج بإطلاقها حتي يتمكن العميل مع التواصل المباشر مع خدمة العملاء بطريقة سهلة و ميسرة للعمل علي إرضاء العميل و الإجابة علي جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المستفيدين و المستفيدات من البرنامج، و تعتبر خدمة صوتك مسموع خدمة نافذه إلكترونية علي موقع حساب المواطن الالكتروني ، مما تعمل علي تطوير مستوي التفاعل و سرعة تلبية الطلبات الخاصة بالمستفيدين.

طريقة تسجيل حساب جديد في حساب المواطن

الدخول علي الرابط الرسمي لحساب مواطن.

الضغط علي ” تسجيل جديد “.

كتابة جميع بيانات المستخدم من اسم و رقم الهوية الوطنية و تاريخ الميلاد و رقم الجوال.

يجب كتابة رمز التحقق.

يجب الضغط علي أيقونة ” تسجيل “.

سوف يتم إرسال الرقم السري في رسالة علي الهاتف الخاص بك.

طريقة تغيير رقم الجوال علي برنامج حساب المواطن

قد أشار برنامج حساب المواطن انه بإمكان المستفيدين من الدعم تغيير رقم الجوال الخاص بهم عن طريق اتباع بعض الخطوات السهلة و البسيطة وهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

يقوم المستفيد بالضغط علي البيانات الخاصة به.

يتم الضغط علي اختيار تغيير رقم الجوال.

تغيير الرقم برقم جديد ثم الضغط علي تأكيد تغيير.

خطوات إضافة التابعين في حساب المواطن للاستفادة من الدعم

الدخول إلي الصفحة الرسمية الخاصة في حساب المواطن.

يجب الدخول إلي تفاصيل طلب إضافة التابعين.

يتم الضغط علي أيقونة بيانات التابعين.

الضغط علي أيقونة إضافة التابعين.

يتم الضغط علي أيقونة حفظ.

خطوات تجديد الحساب في حالة انتهاء صلاحية المستندات

أشار موقع حساب المواطن إلي إن هناك عدد من الخطوات يجب علي المواطن اتباعها في حالة انتهاء صلاحية المستندات التي يقدمها المستفيد إلي البرنامج و هي كالتالي:

يجب علي المواطن الضغط علي أيقونة” تفاصيل الطلب_ إدارة المرفقات”.

الضغط علي أيقونة ” الإجراءات”.

حذف المرفق المنتهي الصلاحية.

يجب ارفاق المستند الحديث حتي لا يؤثر ذلك علي أهلية المواطن و استحقاقاته.

خطوات تعديل الحالة الوظيفية في حساب المواطن

قد أشار برنامج حساب المواطن عبر الموقع الرسمي الخاص به علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر” رداً علي احد الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمستفيدين بشأن تغيير الحالة الوظيفية قائلا” أنه يتم تعديل الحالة الوظيفية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط علي تفاصيل الطلب.

بيانات التابعين.

كتابة ” لا توجد وظيفة.

حفظ البيانات .

الضغط علي أيقونة الإفصاح علي الدخل.

حذف الدخل المسجل للتابع.

الضغط علي زر حفظ.

إجراءات حل مشكلة عدم وصول الدعم

كشف حساب المواطن اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 عن سبب نزول الدعم في حسابات بعض المستفيدين بالرغم من صدور النتائج الأهلية لهم، وقد قام البرنامج علي هذا السؤال في موقع التواصل الاجتماعي علي تويتر رداً علي سؤال أحد المستفيدين قائلاً ” تم إيداع مبالغ الدعم لشهر فبراير ويمكنك اتباع الخطوات التالية :

يجب علي المستفيد مراجعة البنك.

علي المستفيد التأكد من عدم إيداع الدفعة.

في حالة عدم الإيداع بإمكانك رفع طلبك عبر صوتك مسموع.

اختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات”.

يجب اختيار نوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة”.

أوقات عمل حساب المواطن في شهر رمضان الكريم

و من خلال المقال يمكنك التعرف عن دعم المطلقات من خلال البرنامج، قد تم الإشارة من قبل برنامج حساب المواطن إلي أن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً و حتي الساعة الثالثة عصراً و من الساعة الثامنة مساءً و حتي الساعة الواحدة صباحاً بشكل يومي من يوم الأحد حتي الخميس، و يمكن الاتصال علي الرقم الموحد الخاص بحساب المواطن و هو : 19912 خلال هذه الأوقات.

ضوابط الدعم في برنامج حساب المواطن

ضوابط البرنامج لاستحقاق الدعم للأفراد المستقلة، تعليق التسجيل في البرنامج للمواطنين الجدد بالإضافة إلي العمل علي تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، كما تضمنت تلك التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول علي الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس للعام الماضي 2020 ميلادية و من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية السكن لكل فرد مستقل يبلغ من العمر 18 عاماً أو اكثر، و طالب البرنامج الفرد المستقل بضرورة رفع احد الإثباتات و هي ” عقد أيجار موحد من منصة أيجار- صك ملكية السكن – مشهد إثبات من السكن الجامعي أو احد الكليات أو المعاهد أو الكليات العسكرية” كشرط أساسي لضمات استمرر الدعم، بينما اعطي الأفراد المستقلين مهلة شهرين لتعديل أو إضافة المستندات المطلوبة.

طريقة تحديث حساب المواطن

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة به.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة استكمال / تعديل الطلب”.

يجب عليك تعديل جميع البيانات التي ترغب بها مع التأكد من إدخال بيانات صحيحة مثل.

البيانات العامة .

بيانات التابعين .

يجب كتابة الدخل الخاص بك.

كتابة بيانات العقارات.

يجب كتابة بيانات الحساب البنكي.

كتابة العنوان الخاص بك.

الضغط علي أيقونة تحديث.

أسباب انقطاع دعم حساب المواطن

من خلال المقال يمكنك التعرف علي ضوابط عقود الإيجار الالكترونية لإثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن ، أما عن أسباب انقطاع الدعم فقد تم الإشارة من قبل برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي الخاص به علي تويتر إلي أن من اهم أسباب انقطاع الدعم المقدم للمستفيدين هو عدم تصحيح البيانات و تقديم اعتراض خلال الفترة المسموح بها و المحددة مسبقاً و التي تصل مدتها إلي 90 يوماً، حيث يتم بعدها ايقاف حساب المستفيد من البرنامج وتعليق أي استقبال لأي طلب جديد من للحصول علي الدعم.

إلغاء تبعية الزوجة للزوج توقف الدعم

و قد تم الإشارة اليوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021 ميلادية إلي انه يجب علي المستفيدين من برنامج دعم المواطن علي أهمية تطابق البيانات المسجلة في البرنامج مع البيانات المسجلة لدي الجهات الرسمية حتي لا يتم وقف الدعم عن الزوج ” رب الأسرة” الذي سيصبح في هذه الحالة غير مؤهل للحصول علي الدعم.

نوع المسكن لا يوثر علي الدعم

و قد أشار برنامج حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين عن طريق موقع تويتر إلي أن حالة السكن و نوعه لا يؤثر علي الدعم المقدم من البرنامج، حيث يتم مبلغ الاستحقاق للمستفيدين حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار علي دخل الأسرة و عدد أفرادها و أعمارهم.

حساب المواطن يوضح الموقف في حالة انتهاء مستندات المستفيد من البرنامج

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة تحديث بيانات حساب المواطن، قد أشار برنامج حساب المواطن انه يجب علي المواطنين المستفيدين من دعم البرنامج ارفاق عقد إيجار موحد ” ساري الصلاحية ” باسم المستفيد من الدعم، في حالة انتهاء المستند الخاص به حتي لا يتم حذفه من الدعم، ويمكن للمواطنين الدخول عبر البوابة الالكترونية الخاص بحسا ب المواطن لإرفاق تلك المستندات واتباع الخطوات التالية: ” تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات”.

طريقة الاعتراض علي مبلغ الدعم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة إضافة مولود جديد في البرنامج، و أشار البرنامج إلي إن هناك بعض الخطوات التي يجب علي المستفيد اتباعها لإرسال طلب الاعتراض و هي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

الضغط علي أيقونة قسم ” إدارة الحساب”.

من خاصية ” إدارة حسابي ” يتم الضغط علي قائمة تاريخ الاستحقاق .

في حالة أن كان هناك عدم أهلية للمستفيد أو التابعين سوف يتم ارفاق أسباب عدم الأهلية.

الضغط علي رفع اعتراض.

مدة الاعتراض علي دعم حساب المواطن

قد أشار البرنامج إلي أنه يجب علي المستفيد من البرنامج تقديم طلب الاعتراض خلال خمسة أيام من صدور الدفعة المستحقة، علي امن يقوم البرنامج بمراجعة الطلب ومراجعة أهلية الاستحقاق للحصول علي الدعم في مدة تصل إلي ثلاثة أشهر ثم يتم الرد علي المستفيد من الدعم ، وفي حالة القبول يقوم المستفيد بالحصول علي الشهور التي تم التوقف عن صرفها بأثر رجعي.

برنامج حساب المواطن يحصل علي شهادة الأيزو

و قد قام السلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن اليوم الاثنين الموافق 28 من يونيو للعام الحالي 2021 ميلادية، من الإعلان عن حصول برنامج حساب المواطن علي شهدة الأيزو، و ذلك من خلال الموقع الرسمي علي تويتر قائلاً” بعد تطبيقه علي المعايير الدولية.. برنامج حساب المواطن يحصل علي شهادة الأيزو 2013: iso 27001 لنظام إدارة حماية المعلومات.

طرق الاستعلام عن حساب مواطن الدفعة 40

اليوم و في ساعات الصباح المبكر من يوم الأربعاء الموافق 10 من مارس للعام الحالي 2021 ميلادية تم إيداع مبلغ دعم حساب المواطن لجميع المستفيدين و المستوفون الشروط الأهلية، و يمكنك الاستعلام عن مبلغ الدعم المستحق من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بحساب المواطن ، و يمكن التحقق من إيداع الدعم علي مدار اليوم.

موعد دعم حساب المواطن عن الدفعة 41

و في خلال الفترة الحالية يترقب المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن صرف مبلغ الدعم قبل حلول شهر رمضان الكريم ، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإشارة إلي موعد صرف المستحقات للمواطنين المستحقين و ذلك يوم11 من أبريل للعام الحالي2021 ميلادية، و سوف يوافق هذا اليوم عطلة رسمية و من المقرر تأجيل صرف الدعم ليوم واحد فقط إلي صباح يوم الأحد.

حساب المواطن يودع مبلغ 1.9 مليار ريال دفعة أكتوبر

قد أودع اليوم الأحد الموافق 10 من أكتوبر مبلع دعم يصل الي 1.9 مليار ريال سعودي لمستفيدي الدعم المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفون لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والأربعون الي 10.5 مليون مستفيد ومستفيدة وتابع،وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي الي ما يقرب من 23 مليون ريال سعودي، ليصبح إجمالي ما دفعة البرنامج من1 البدء الي ما يقرب من 105 مليار ريال منها 877 تعويضات عن دفعات سابقة.

حساب المواطن عن دفعة شهر نوفمبر

قد أشار برنامج حساب المواطن انه يمكن للمستفيدين من دعم البرنامج نت الاعتراض علي الدعم قبل تاريخ 10 من نوفمبر، علي أن يتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المعترض باستيفاء شروط الأهلية ، وذلك من خلال حسابه” دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر المقبل، كما تم الإشارة الي انه تم اليوم إيداع الدفعة 48 في حساب المستفيدين المكتملة طلباتهم.

حساب المواطن الدفعة 49

تم اليوم الخميس 9 ديسمبر إيداع مبلغ الدعم 1.9 مليار ريال كمخصص لدعم شهر ديسمبر لمستفيدين المكتملة طلباتهم.

و بهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم رقم حساب المواطن المجاني لتقديم بعض الشكاوى أو الاعتراضات التي يواجهها المستفيد من برنامج الدعم نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.