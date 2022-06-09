أسرار طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 2022 بالخطوات

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عمر شويل - جدة أسرار طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 2022، التي تعد من أهم الأشياء التي يبحث عنها طبقات كثيرة من الشعب السعودي الذي يعاني من ضعف الأحوال الاقتصادية ومواجهة صعاب الظروف المشاكل الحياتية، من خلال هذا التقرير نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني الطريقة الصحيحة لتقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي، سواء كانت هذه المساعدة مالية أو عينية أو مساعدة في العلاج أو العمليات الجراحية أو ما شابه ذلك من الأشياء التي نحتاج أن نفعلها ولكن تمنعنا قلة المال.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 2022 بالخطوات

يلجأ من يقع في أزمة مالية أو علاجية في المملكة العربية السعودية إلي الديوان الملكي السعودي الذين يعد المنارة والسند الذي يعمل دوماً على مساعدة أبناء مملكة خادم الحرمين الشريفين، حيث يقوم بالإشراق علي هذه الطلبات بنفسه حتي يساعد الملايين من أبناء وطنه، يعد أهم النقاط الأساسية التي ينبغي أن تتوافر في المتقدمين على طلبات المساعدة المالية والعينية هي أن يكونوا يعيشون داخل المملكة ويحملون الجنسية السعودية ويكونون من مستحقي الدعم ولديهم من المستندات ما يقوي من موقفهم في القبول للحصول على المساعدات المالية أو العينية والعلاجية، كما ينبغي أن تكون جميع المستندات المقدمة الديوان الملكي برفقة طلب المساعدة صحيحة بنسبة 100%، لذا عليك أن تقوم بالدخول إلى رابط طلبات المساعدة المالية.



يشترط في تقديم طلبات المساعدة المقدمة للديوان الملكي السعودي أو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن تكون البيانات المسجلة في الطلب ان تكون صحيحة بنسبة 100%، لذا تأكد من كل البيانات الموضحة في طلب المساعدة، حيث هناك طريقتين لا إرسال طلب المساعدة الطريقة الأولي عبر البريد السعودي والثانية عبر موقع المنصة الوطنية.

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

إذا كنت ممن ينطبق عليهم الشروط والضوابط التي حددها الديوان الملكي السعودي فبإمكانك التقدم بطلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي عن طريق إتباع الخطوات القادمة:

قم بزيارة رابط المنصة الوطنية الموحدة 2022.

القيام بالضغط على زر (أبدأ الخدمة).

ستجد في هذه الخطوة الانتقال إلى موقع الباحة.

سجل الاسم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

إذا كنت لا تمتلك حساب فينبغي عليك فتح حساب جديد عن طريق الضغط على أيقونة تسجيل جديد ومن ثم تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

قم باختيار خدمة طلبات المساعدة.

سجل البيانات المطلوبة (رقم الجوال، البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية).

يجب توضيح تفاصيل الحالة الخاصة بطلاب المساعدة المالية.

الضغط على إرسال.

رقم مساعدات الديوان الملكي السعودي

يوفر الديوان الملكي السعودي عدد من أرقام الهواتف المحمولة التي يمكنكم التواصل من خلالها للاستعلام عن المساعدات المالية والعينية المتاحة وموعد الاستفادة من هذه المساعدات، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

الرقم الأول 920030003.

رقم 80040000000.

تنويه هام: في حالة عدم التمكن من الحصول على المساعدات أو تريد اي من الاستفسارات اكتبها في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال أسرار طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 2022 بالخطوات.