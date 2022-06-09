رابط تسجيل وظائف وزارة الدفاع 1443 وموعده وتخصصات وزارة الدفاع 1443

رابط تسجيل وظائف وزارة الدفاع 1443، هو أحدث ما أعلنته وزارة الدفاع، داخل المملكة العربية السعودية، والتي أتاحت الفرصة حاليًا من أجل تقديم وزارة الدفاع 1443، عبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع ضباط، عبر الإنترنت فيما يعرف باسم وزارة الدفاع القبول الموحد للجامعيين، والتي تتيح لخريجي الجامعات، من أصل سعودي ويرغبون في التسجيل والعمل بوزارة الدفاع، أن يتقدموا بطلباتهم وفق شروط وزارة الدفاع القبول الموحد للجامعيين. ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس، خلال الفترة المعلنة حاليا من جانب وزارة الدفاع السعودية. حيث يتم استقبال الطلبات لتقديم وظائف وزارة الدفاع للجامعيين. عبر رابط تقديم وزارة الدفاع الرسمي والمعلن عنه رسميًا، بهدف الالتحاق في الخدمة العسكرية. وذلك عقب القبول واجتياز كافة الاختبارات المطلوبة، بالإضافة إلى تخطي الدورة العسكرية التأهيلية. التي ينبغي المرور بها من أجل القبول في وظائف وزارة الدفاع.

موعد التسجيل وزارة الدفاع 1443

قامت لجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، وكذلك اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية. بالإعلان عن فتح الباب لقبول خريجي الجامعات والمؤهلات العليا، للتقدم بطلب الانضمام إلى وظائف وزارة الدفاع 1443، والتي تم الإعلان عنها عبر رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع، وذلك في التخصصات المطلوبة والمذكورة بالإعلان، وذلك بداية من اليوم الموافق 10 ذو القعدة 1443هـ، و9 يونيو 2022م.

في حين تم فتح باب القبول، لكافة الحاصلين على شهادة العلوم الطبيعية والثانوية العامة، بداية من يوم الخميس 15 /12 / 1443هـ، أو 14 يوليو 2022م.

رابط تسجيل وظائف وزارة الدفاع 1443

إذا أردت أن تقوم بالتسجيل في وظائف وزارة الدفاع، للحاصلين على المؤهلات الجامعية، يمكنك أن تقوم من خلال رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، والذي أتاحته الوزارة، من أجل التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1443 للجماعيين، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على كافة شروط وإرشادات التسجيل المطلوبة. وجدير بالذكر أن وزارة الدفاع السعودية، قد فتحت باب التقديم لمنسوبيها. من أجل التسجيل في موسم الحج 1443 الجاري، عن طريق رابط تقديم الحج وزارة الدفاع، المخصص لهم.

تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين 1443

أعلنت وزارة الدفاع السعودية 1443هـ، عن كافة التخصصات الجامعية المطلوبة. من أجل التسجيل في وظائف الضباط الجامعيين للرجال، وتشمل تلك الوظائف كل ما يلي: