التسجيل في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع 1444/1443هـ

التسجيل في الخدمة العسكرية، فقد كشفت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن بداية فتح باب القبول والتسجيل من أجل التقديم للعام الدراسي الجديد عام (1444/1443هـ) علي أن يتم التقديم لجميع الخريجين من الجامعيين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس من أحد الجامعات السعودية بغرض الالتحاق في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع، علي أن يتم التقديم علي عدد من المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، وقد أكدت وزارة الدفاع بأن التقديم يحتاج إلى توافر شروط عامة علي جميع المتقدمين خلال التقديم، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في الخدمة العسكرية.

التسجيل في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع

يتم القديم لجميع الخريجين من الجامعات الحاصلين علي شهادة البكالوريوس وفق بعض الشروط التي يجب توافرها، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ (ويتم استثناء من ولد ونشأ مع الوالد الذي وجد خارج المملكة لظروف العمل أو لظروف الدراسة).

أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السيرة والسلوك وليس عليه أي أحكام أو يرتبط اسمه بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون قد سبق له الانسحاب أو الطرد من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.

يشترط ألا يتعدى عمر المتقدم الذي حصل على شهادة البكالوريوس عن عمر 27 عاماً لكافة التخصصات وعمر 30 عاماً للأطباء بالتخصصات التالية (طبيب عام أو جراحة) أو (طبيب أسنان) وذلك عند بداية العام الدراسي.

يجب حصول المتقدم على الشهادة الجامعية وفق الانتظام الكلي بتقدير لا يقل عن جيد.

يجب أداء اختبار القدرات العامة القياس وذلك لجميع التخصصات النظرية فقط فيميا يخص المتقدمين الجامعيين.

ألا يقل الطول الخاص بالمتقدم عن (165) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن (وفق تفاصيل الجدول الطبي).

أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة غير سعودية.

عدم إصابة المتقدم بأي مرض مثل الصرع أو الربو أو أي أمراض تمنع تقديمه.

طريقة التقديم في الخدمة العسكرية

يتم التقديم إلكترونيا في الخدمة العسكرية الخاصة بالخريجين بواسطة الموقع الإلكتروني التالي: وزارة الدفاع، علي أن يتم التقديم بواسطة نموذج تسجيل الخريجين للالتحاق في الخدمة العسكرية، وتسجيل جميع البيانات المطلوبة من جانب الوزارة، علماً بأنه لا يتم قبول أي كشف طبي فيما عدا ما يتم إصداره من اللجنة الطبية التي تتبع الجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وأيضاً لجنة قبول الجامعيين.