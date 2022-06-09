التجارة| موقف المستهلك من المنتج المغشوش وآلية التعويض

موقف المستهلك من المنتج المغشوش، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن الموقف الخاص بكل مستهلك في حالة التعرض لأي موقف من المواقف والحصول علي منتج مغشوش، فهل يمكن أن يتم استرجاع مبلغ المنتج والحصول علي تعويض مقابل ذلك، فقد تساءل أحد المواطنين عبر منصة وزارة التجارة علي منصة تويتر حول حق المستهلك في التعويض بقيمة المنتج المغشوش، مما أدي إلى قيام وزارة التجارة بالرد علي المواطن بأنه من حق كل مستهلك أن يحصل علي التعويض والمطالبة بقيمة المنتج المغشوش وفق بعض الإجراءات التي تم تحديدها من جانب الوزارة، وسوف نوضح لكم إجراءات موقف المستهلك من المنتج المغشوش.

موقف المستهلك من المنتج المغشوش

أكدت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية موقف المستهلك من المنتج المغشوش، حيث يتم ذلك بواسطة اتخاذ عدة إجراءات التي من أهمها ما يلي:

بإمكان كل ما أصابه ضرر أن يطلب التعويض أمام الجهة القضائية.

يتم تقديم طلب إعادة لقيمة المنتج المغشوش إلى جهة الضبط المختصة خلال مدة (30) يومًا من التاريخ الخاص بالشراء، ما لم يتوجب الاتفاق أو أي من التزامات البائع أو أن يكون قد تم اكتشاف العيب بمدة أطول.

من حق المشتري أن يقوم بطلب إعادة قيمة المنتج المغشوش، وفق بعض الشروط التي تم تحديدها علي النحو التالي: ألّا يكون غش المنتج يرجع لسبب أصله المشتري سواء عيب في النقل أو سوء التخزين أو سوء الاستخدام للمنتج. يشترط أن يتم تقديم أصل الفاتورة الخاصة بالشراء أو تقديم سند البيع أو تقديم إقرار الشخص المخالف ببيع المنتج المغشوش. يتم إعادة قيمة المنتج المغشوش للشخص المشتري في مدة لا تتعد (15) يومًا من طلبها.



وزارة التجارة تسجيل دخول

يستطيع جميع المواطنين في المملكة تسجيل دخول منصة وزارة التجارة الإلكترونية والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية، باتباع هذه الخطوات: