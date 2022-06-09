انت الان تتابع خبر اتفرج : برنامج رسوم الأراضي البيضاء في السعودية يزف خبرا سارا بشأن ضخ 60 ألف قطعة أرض بالرياض .. هل ستكون مجانية! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الرئيس التنفيذي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية المهندس عبدالحميد الحماد كشفه في لقاء بقناة العربية ، عن امكانية برنامج رسوم الأراضي على زيادة ضخ الأراضي ، والعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب .

واضاف الحماد في اللقاء ، إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء لا زال قائما في رصد كامل لحجم العرض والطلب بالسوق ، ويعمل على زيادة عرض الأراضي ، كما كشف مساعي البرنامج قدر الإمكان لضخ مزيد من الأراضي تقارب 100 مليون متر مربع خام ، و 20 مليون متر مربع من الأراضي المطورة .

واردف ، هذه الأراضي خلال أيام بإذن الله ستضخ بسوق الأراضي العقاري ما لايقل عن 60 ألف قطعة أرض في السوق ، بعد اسبوع من الآن في مدينة الرياض فقط ، ما يٌقلص من فجوة العرض والطلب ، حيث أن الطلب على الأراضي عالي في مدينة الرياض التي مخطط لها أن تكون من أفضل المدن على مستوى العالم بطبيعة الحال الطلب فيها عالي وسيزيد والفترة القادمة .

وأشار إلى أنه إذا بٌنيت الـ 20 مليون متر مربع من الأراضي المطورة بشكل عمودي ، ستٌغطي أكثر من 160 ألف وحدة سكنية .

وأضاف ، أنه تم عمل كامل الدراسات العقارية والاقتصادية فيما يخص مدينة جدة ومكة والدمام وسيتم الإعلان عنها قريباً . ويقابلها أيضا قريبا إعلان رسمي خاص بحائل والقصيم حيث أنهينا كامل الدراسات الاقتصادية والعقارية بهما .