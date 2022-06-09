نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السريع” رابط تقديم وزارة الدفاع “للجامعيين” 1443 والشروط www.afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط تقديم وزارة الدفاع لللجامعيين، حيث يبحث الكثير من خريجي الجامعات وخاصة أصحاب شهادات مرحلة البكالريوس عن طريق التسجيل في وزارة الدفاع، وهذا عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع السعودية، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن كافة الشروط المتعلقة بالتسجيل، وكيف تقومون بالتسجيل بكل سهولة ويسر، وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل، حيث لن تخرجوا من هذا المقال غير وأنتم تعرفون كافة التفاصيل المهمة التي تحتاجونها بخصوص التقديم في وزارة الدفاع، فتابعوا معنا أعزائنا الجامعيين.

وزارة الدفاع

وقد أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل فيها منذ فترة ليست بالبعيدة، وهذا ما أخبرناكم به في مقال متطلبات وزارة الدفاع، حيث أعلنت وزارة الدفاع في تغريدة رسمية منذ فترة تقارب الأسبوعين عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهاد البكالريوس وطلاب الكليات العسكرية وحاملي شهادات الثانوية.

حيث فتحت التقديم على الخدمة العسكرية، والتي تتيح الكثير من المميزات للمتلحقين بها في المملكة العربية السعودية، والتي سنتعرف عليها معكم هنا، مع العلم أن الخدمة العسكرية في المملكة غير إجبارية.

شروط التسجيل في وزارة الدفاع

وهناك العديد من الشروط التي أعلنت عنها وزارة الدفاع بخصوص التسجيل، وهذا حسب الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، وهذا الشروط كما جاء في البيان الرسمي في موقع الوزارة كالآتي:

أن يكون المتقدم الجامعي حاصل على شهادة البكالريوس.

يجب أن يكون التقدير العام للخريج لا يقل عن “جيد”.

اذا كان التخصص الخاص بالطالب نظري، يجب أن يكون قد ادى اختبار القياس الخاص به، ويكون لديه الإثبات الخاص باجتيازه الاختبار.

ألا يقل طول المتقدم عن 165 سانتي متر، ويجب أن يتناسب وزنه مع طوله حسب اللائحة الطبية في الوزارة.

اذا كان المتقدم متزوج، يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاما.

ويستثنى من شرط السن خريجي تخصصات الطب العام والجراحة الأسنان، حيث يجب ألا يزيد سنهم عن 30 سنة.

وبالطبع يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السير والسلوك.

مميزات الخدمة العسكرية للجامعيين

وتهتم الدولة السعودية بالمتقدمين من الجامعيين على الخدمة العسكرية، وتعنيهم عناية خاصة وتمنحهم العديد من المزايا، حيث كما ذكرنا سالفا فإن الخدمة العسكرية في المملكة اختيارية، والدولة تقدر بشكل كبير الأشخاص المتقدمين عليها بكامل إرادتهم، وهذه المزايا كما يلي:

يتم منح راتب شهري (مكافأة) للمقبولين، وهي تعادل راتب نصف شهر لرتبة ملازم.

مع العلم أن راتب الملازم لا يقل عن 7500 ريال سعودي، وهذا حسب سلم رواتب العسكريين بالمملكة.

مدة التأهيل الجامعي عام دراسي واحد.

المتقدمين يتخرجون بعد اتمام الدورة العسكرية في يو واحد بشكل جماعي.

تقوم الوزارة بتوفير كافة المستلزمات الخاصة بإتمام هذا التدريب.

يتم تقديم 3 وجبات غذائية للمقبولين مجانا في فترة التأهيل العسكري.

ومن ضمن الأشياء التي يتم توفيرها مجانا للمتقدم سكن مجاني ضمن المنشأة التي يتدرب بها المقبول.

في خلال فترة التدريب، يتم التأمين على المتقدم، ويتم علاجه في حالة اصابته بأي شيء في المستوصفات والمستشفيات العسكرية المميزة.

رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443

ويمكنك التقديم على الخدمة العسكرية في المملكة بكل سهولة ويسر، هذا من خلال بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، وهذا عبر اتباع هذه الخطوات الموضحة بشكل مختصر ومفيد:

اذهب إلى موقع وزارة الدفاع السعودية عبر الرابط الرسمي mod.gov.sa.

ثم انزل إلى الأسفل قليلا واضغط على اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية والجامعيين.

بعدها انقر على متقدمين جامعيين.

ثم بعد ان تقوم بالاطلاع على الإرشادات والشروط في الموقع، انقر على البدء بالتسجيل.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة كما هو موضح بالمقطع بالأعلى.

بعد إدخال كافة البيانات، ثم اضغط على حفظ البيانات.

ثم سيتم إرسال رسالة على الجوال الخاص بك، به كود التقديم، والذي يمكنك متابعة طلبك من خلاله.

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