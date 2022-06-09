نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين موقع وزارة الدفاع mod.gov.sa رابط تسجيل دورة الضباط 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح الآن رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 هجري، للتسجيل في دورة الضباط في التخصصات التي تم الإعلان عنها من حملة البكالوريوس، وفق الضوابط والشروط العامة التي حددتها لجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع السعودية، تستهدف الوزارة أستقطاب أفضل العناصر من الشباب السعودي، لتأهيلهم وتخريجهم ضباط للعمل في الأفرع المختلفة للقوات المسلحة السعودية، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم رابط تقديم وزارة الدفاع 1443، وألية التسجيل الإلكتروني لخريجي الجامعات السعودية والشروط، وموعد فتح وغلق التسجيل والتخصصات المطلوبة.

كانت اللجنة المركزية لقبول الطلاب للكليات العسكرية، وهي المختصة بقبول حملة الشهادة الثانوية التي سيتم تفعيل رابط التسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية الفترة المقبلة، ولجنة قبول الجامعيين قد وضعا ضوابط وشروط التسجيل الإلكتروني في دورة الضباط، وحددت موقع وزارة الدفاع ومنه يمكن النقر على أيقونة تسجيل الجامعيين، وأتباع خطوات التسجيل الإلكترونية التي سنشرحها بالتفاصيل عبر فيديو توضيحي.

رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين

يمكن لجميع الخريجين الجامعيين في التخصصات التي تم الإعلان عنها، الدخول على موقع وزارة الدفاع ثم تسجيل بيانات الدخول البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم الدخول على تسجيل الجامعيين وتحديد التخصص الذي يتناسب مع مؤهلك الدراسي، وتسجيل البيانات الشخصية للطالب ثم أنقر الموافقة على الشروط العامة والإحكام، ثم أرسل الطلب وقم بطباعته والاحتفاظ به للمراجعة.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443

حددت وزارة الدفاع التخصصات المطلوبة للجامعيين وهي التخصصات التالية.

مختلف التخصصات الطبية. التخصصات الشرعية. التخصصات الهندسية. التخصصات الإدارية.

التسجيل في دورة الضباط الجامعيين بوزارة الدفاع

أنطلق منذ قليل التسجيل الإلكتروني وفق ما حددته وزارة الدفاع مسبقاً عبر موقعها الرسمي على تويتر، أن التسجيل للجامعيين بداية من يوم الخميس 2022/06/09 الموافق 10 ذو القعدة 1443 هجري.

الشروط العامة للتسجيل

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأة. يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية في الخارج أثناء خدمة الوطن. الحصول على المؤهل العلمي المحدد وأن لا تقل التقدير العام النجاح عن جيد. تناسب الطول مع الوزن وأن لا يقل الطول عن 165 سم والتمتع باللياقة الصحية الجيدة. في حالة الزواج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية. إجتياز كافة المقابلات والاختبارات المقررة من قبل لجنة القبول. التخصصات الطبية يشترط الحصول على الرخصة المهنية السعودية ولا يزيد السن عن 30 عام. الشهادة الجامعية تكون بنظام ألانتظام الكلي.

وزارة الدفاع السعودية

يمكنك التواصل مع وزارة الدفاع عن طريق الأليات التالية،” البريد الإلكتروني للوزارة، الرقم الموحد للرد على الشكاوى والاستفسارات 803030070″