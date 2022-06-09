نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول 1443 etimad استعلام الأفراد عن الراتب والمستحقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول 1443 للاستعلام عن الحقوق المالية للموظف أو الاستعلام عن الراتب، حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية لمختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد بما يعمل على تعزيز التعاون فيما بينهم من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة من المشاريع التنموية في المملكة العربية السعودية.

وتقدم منصة اعتماد أفراد مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على تمكين الموظف الحكومي من إدارة الطلبات المتعلقة بشؤون الموظفين، بالإضافة إلى الاستعلام عن الحقوق المالية الخاصة به، فهي تقدم خدمة الاستعلام عن الراتب ورفع طلب الإركاب الحكومي واستعراض الرحلات وحجز التذاكر، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط دخول منصة اعتماد الرقمية التي يتم الإشراف عليها من جانب المركز الوطني لنظام الموارد الحكومية ووزارة المالية السعودية.

رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول

تم الإعلان عن إطلاق منصة اعتماد بأمر سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتوجيه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بإيقاف التعامل الورقي الذي يتعلق بالإجراءات المالية، والعمل على إتمام كافة المعاملات بشكل رقمي عن طريق منصة اعتماد، ويأتي تدشين المنصة لكي يثبت أن الحكومة تحرص على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية لكافة الفئات المستفيدة.

وذلك بدوره يعمل على تحقيق الأهداف الرامية لتحقيق رؤية المملكة الرشيدة 2030، وقد تم إيضاح أهداف منصة اعتماد والتي تتمثل في العمل على زيادة مستوى الشفافية في المنافسات الحكومية، وتعزيز دور المحتوى المحلي بالتنمية الاقتصادية، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق للقطاعات الحكومية.

إلى جانب توحيد الإجراءات وتيسيرها والحصول عليها بشكل إلكتروني من خلال منصة موحدة مما يؤدي بدوره إلى العمل على تسريع إنجاز المعاملات المالية، ويتم الاستعلام عن الراتب عن طريق منصة اعتماد من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية، ثم من القائمة الرئيسية يتم النقر على “اعتماد أفراد”، ومن يرغب في الحصول على رابط المنصة الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول (portal.etimad.sa).

الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد

تتيح منصة اعتماد إمكانية الاستعلام عن الراتب من خلال تسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد، حيث يقوم المستعلم باتباع بعض الخطوات للاستعلام عن الراتب من خلال المنصة الرقمية “اعتماد”، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

اتباع رابط دخول منصة اعتماد الرسمي المرفق عالية.

من القائمة الرئيسية العلوية، قم بالنقر على “اعتماد أفراد”.

الضغط على “حقوق الموظفين”.

النقر على “الاستعلام عن الراتب والمستحقات”.

وسوف يتم التحويل إلى بوابة نفاذ الوطني الموحد، قم بإدخال رقم بطاقة الأحوال أو رقم الإقامة، وسيتم إرسال كلمة المرور المؤقتة التي يتطلب إدخالها في الخانة المخصصة، ثم النقر على تسجيل الدخول، وسيتم التحويل إلى صفحة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد الرقمية، ويمكن الآن الحصول على رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول الرسمي لدخول المنصة من خلال اتباع الرابط المرفق عالية.