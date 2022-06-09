نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع ضباط جامعيين 1444 الشروط ورابط تسجيل دخول بوابة القبول الموحد afca في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد ورابط تقديم وزارة الدفاع ضباط جامعيين 1444 بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1443- 1444هـ للخريجين الجامعيين ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة، وقد حددت اللجنة المركزية للقبول والتسجيل موعد فتح باب استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة، كما أعلنت عن شروط وزارة الدفاع السعودية التي يجب قراءتها أولاً قبل البدء في تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالجامعيين للتعرف على مدى انطباق الشروط على الراغب في التقديم من عدمه، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التقديم في وزارة الدفاع موقع لجنة القبول والتسجيل الإلكتروني الرسمي، كما يمكنكم الآن الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي المعلن عنها رسمياً من قبل الوزارة.

تقديم وزارة الدفاع ضباط جامعيين 1444

تم الإعلان رسمياً من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية واللجنة الخاصة بقبول الجامعيين لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة من الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس اعتباراً من التاريخ التالي:

يبدأ التسجيل في وزارة الدفاع يوم الخميس بتاريخ 10 ذي القعدة 1443هـ الموافق لتاريخ 9 يونيو 2022م.

ولم يتم الإعلان من قبل اللجنة المركزية للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع عن موعد إغلاق باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وقد طلبت اللجنة من الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع التوجه إلى موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين للتعرف على شروط وزارة الدفاع وإرشادات التسجيل أو الإطلاع عليها من خلال المقال.

رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443

أكدت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن أنه لن يتم قبول أي كشف طبي سوى ما يتم إصداره من جانب اللجنة الطبية التابعة للجنة، كما تعتبر نتائج الكشف الطبي نهائية، وليس من حق المتقدم المطالبة بإعادة الكشف مرة أخرى أو التعرف على أسباب عدم اللياقة الطبية.

وقد أتاحت اللجنة إمكانية التسجيل في وزارة الدفاع للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، ثم تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد بتعبئة وإدخال بيانات ابشر، فمن يرغب في دخول موقع لجنة القبول والتسجيل الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط جامعيين 1444(afca.mod.gov.sa). بوابة القبول الموحد (mod.gov.sa).