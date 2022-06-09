رابط منصة اعتماد etimad.sa وطريقة التسجيل في المنصة

رابط منصة اعتماد، زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث في المملكة العربية السعودية عن رابط منصة اعتماد التي قامت بإطلاقها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وأيضاً الأفراد من أجل الاستعلام عن الرواتب وموعد إيداعها، وهي أحد أهم الخدمات التي تقدمها منصة اعتماد لكافة المستفيدين منها.

منصة اعتماد

وقد تم إطلاق منصة اعتماد من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تأتي منصة اعتماد ضمن خطة التحول الالكتروني في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى أن تكون كافة الخدمات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين من خلال أنظمة الكترونية توفر الوقت والجهد عليهم، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

رابط منصة اعتماد

ومن أجل الاستفادة من خدمات منصة اعتماد الالكترونية التابعة لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية فكل ماعليكم هو القيام بالذهاب إلى رابط منصة اعتماد على الانترنت من خلال زيارة رابط اعتماد وهو etimad.sa، ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة في حال وجود حساب لكم عليه، وفي حال عدم وجود حساب فعليكم التسجيل أولاً في منصة اعتماد.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد

ومن أجل القيام بالتسجيل في منصة اعتماد والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة لكافة المستفيدين فكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية: