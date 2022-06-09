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عمر شويل - جدة عاجل:- موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة معرفة رقم الضمان هاتفياً أو عبر sbis.hrsd، حيث ازدادت عمليات البحث في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وذلك للمسجلين الجدد والقدماء وذلك بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوحيد موعد صرف المعاش للطرفين، حيث من المتوقع صرف المعاش في بداية كل شهر ميلادي ولكنه تأخر قليلا هذا الشهر، ولهذا حرصنا على توضيح الموعد المحدد لصرف رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال موقعنا ثقفني .. تابعونا.

عاجل:- موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

يكون إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي المطور في حسابات الأشخاص المستحقين بعد اسبوع من تلقيهم رسالة القبول، ولقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالعديد من التحديثات وذلك من أجل دعم المستفيدين من المعاش، وقد جاء ذلك المعاش من أجل مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، ويهدف البرنامج إلى تدريب المستفيدين ومنحهم فرصة للعمل بعد الانتهاء من التدريب، وذلك للعمل على تحويلهم من حالة الاعالة إلى حالة الإنتاج، وذلك لمساعدتهم على الاستقلال المالي، وسوف يتم إيداع المعاش في حسابات الأشخاص المستحقين في أول كل شهر ميلادي.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وهم:

الفئة الأولى: الأرامل والمطلقات من النساء.

الفئة الثانية: كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم ٦٠ عام.

الفئة الثالثة: الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقون.

الفئة الرابعة: الأشخاص غير القادرين على العمل.

الفئة الخامسة: الأسر التي تعاني من الفقر الشديد.

طريقة معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن التعرف على القيمة المالية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور أو التعرف على شروط التسجيل فيه من خلال الاتصال بالرقم التابع لوزارة الضمان الاجتماعي المطور، وهو رقم موحد في جميع المملكة العربية السعودية وهو ٨٠٠١٢٢٢٧٧٧، وهو رقم مجاني، أو عن طريق الاتصال على رقم الجوال ٠١١٢٩١٥٥٨٨.

ويقوم المواطنين بالاتصال على تلك الأرقام من أجل معرفة موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور، وما هي أسباب تأخره أو لمعرفة أي شيء آخر، وهي من أفضل الخدمات المقدمة مؤخرا لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين.