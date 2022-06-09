كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص والعام

نحرص اليوم على جعلك تتعرف على كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة التي تعد من أهم الكلمات البحثية التي يبحث عنها الموظفين الذين أوشكوا على بلوغ سن التقاعد من القطاع الخاص أو العام، لذلك إليك الآن كامل التفاصيل الخاصة بطريقة الحساب عبر القيام بالاطلاع إلى هذه الفقرات.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

بما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت حريصة بشكل كبير على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المحوسبة لجميع المواطنين بالمملكة، لذلك كانت خدمة احتساب مكافأة نهاية الخدمة من ضمن الخدمات التي تم العمل على تنفيذها بشكل تقني محترف، وهذا للتسهيل بشكل أو بآخر على جميع المواطنين المتقاعدين، وإليك الآن التفاصيل حول حساب المكافأة.

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

إذا كنت ترغب في حساب مكافأة نهاية الخدمة لأي قطاع خاص كان أو عام يجب أن تقوم بالنظر إلى الخطوات التالية حتى تستطيع احتساب مكافأة نهاية خدمتك، لذلك أحرص على المتابعة:

قم بالذهاب إلى الرابط التالي الخاص بوزارة الموارد البشرية laboreducation.mlsd.gov.sa.

تنتقل بشكل مباشر إلى الحاسبة الإلكترونية للمكافأة على الفور.

يجب أن تقوم الآن بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منك كنوع العقد، والسبب وراء انتهاء العلاقة العمالية، وما هو آخر راتب حصلت عليه أثناء خدمتك.

أحرص فقط على تدوين جميع البيانات الإجبارية، لكي يظهر لك الرقم الصحيح.

مثال على حساب مكافأة نهاية الخدمة

بما أننا حريصين بشكل كبير في ثقفني على القيام بجعلك تتعرف على الشكل السليم لك شيء ترغب في التعرف عليه، فسنقوم الآن بتوضيح مثال لكي تقوم باحتساب المكافأة الخاصة بك بكل سهولة، وتابع لتتعرف على المزيد: