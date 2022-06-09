حساب المواطن يعلن عن صرف الدعم الدفعة 55 اليوم الخميس 9 يونيو 2022 – 1443

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عمر شويل - جدة حساب المواطن يعلن عن صرف الدعم للدفعة 55 اليوم الخميس 9 يونيو 2022 – 1443، يعلن برنامج حسابات المواطنة عن إيداعات مدعومة للمستفيدين الذين أكملوا الطلبات بدءًا من يونيو الصورة عبر حساب البرنامج على Twitter منذ وقت ليس ببعيد ، أعلن برنامج حسابات المواطنين عن بدء الإيداع في دعم حسابات المواطنين المخصص من قبل الدفعة 55 من المستفيدين الذين أكملوا طلباتهم لشهر يونيو.

وقال البرنامج اليوم الخميس 9 يونيو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “منذ وقت ليس ببعيد ، بدأ تخصيص ودائع الدعم لشهر يونيو للمستفيدين الذين أكملوا التطبيق في حساب المواطن ، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس بارك الله فيكم “.

إيداع حساب المواطن الدفعة 55

يشير حساب خدمة المستفيد ضمن برنامج حسابات المواطنة إلى أنه يمكن للمستفيد الوصول إلى البوابة الإلكترونية وعرض حالة الدفع عبر (تسجيل الدخول ، المدفوعات المالية).

يجيب حساب خدمات المستفيدين على سؤال أحد المتابعين ، “إذا تأخر اليوم العاشر من الأسبوع ، فهل بعده أم قبله؟” يقول الحساب إن الدعم يتم دفعه بانتظام في اليوم العاشر من كل شهر تقويمي ، أو في اليوم السابق له أو بعده وأضاف أنه إذا كان في عطلة نهاية الأسبوع ، فسيتم دفع الدعم للشريحة 55 اليوم الخميس 9 يونيو.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/jXO1p3p5cg — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/jXO1p3p5cg — حساب المواطن (@citizenaccount) June 8, 2022

ورداً على سؤال “ما هي حقوق المولود؟” من أحد المتابعين ، أوضح حساب خدمة المستفيد أن الدعم كان للمستفيد الأساسي “رب الأسرة” ، بينما كان الدعم على أساس الأهلية المعايير المعتبرة (دخل الأسرة ، رقم العضوية والعمر) ، أضاف: “لمعرفة قيمة الاستحقاق ، يمكنك استخدام حاسبة الدعم المقدرة.

أجاب حساب خدمة المستفيد على سؤال أحد المتابعين حول خطوات إضافة متابع للبرنامج ، موضحا أنه يمكنك إضافة منتسب من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي http://ca.gov.sa ، أدخل التفاصيل المطلوبة ، انقر فوق تفاصيل الإحالة ، وأضف متابعين ، ثم انقر فوق إضافة ثم حفظ.

يذكر برنامج حسابات المواطنة المستفيدين بتاريخ دفع الإعانة الحالي لشهر يونيو تنص الخطة على أنه سيتم دفع الدعم للشريحة 55 يوم الخميس المقبل (الموافق 9 يونيو).

والجدير بالذكر أن البرنامج قد ذكر سابقًا أنه سيتم دفع الدعم على أساس منتظم في اليوم العاشر من كل شهر تقويمي ، أو في اليوم السابق له أو بعده إذا كان في عطلة نهاية الأسبوع.

صرف الدعم للدفعة 55 اليوم الخميس

ورداً على سؤال آخر “كيف يمكنني تغيير رقمي إلى حساب مواطن؟” ، يوضح حساب خدمة المستفيد الانتقال إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول ثم القائمة الرئيسية واختيار بيانات المستفيد وتغيير رقم الجوال.

حساب المواطن صرف الدفعة 55

في 19 مايو 2022 ، أعلن البرنامج عن إصدار نتائج التأهيل للدورة 55 يونيو من خلال حسابه الرسمي على تويتر يدعو برنامج حسابات المواطنة المستفيدين إلى التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم من خلال الوصول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج على https://ca.gov.sa.

خطوات إضافة تابع عن طريق البوابة الإلكترونية

تقول حسابات المواطنة أن جميع المستفيدين من البرنامج يمكنهم الوصول إلى البوابة الإلكترونية لحسابات المواطنة وعرض حالة الدفع عبر (تسجيل الدخول ، المدفوعات المالية) ، ويوضح الحساب بوضوح أن مدفوعات الدعم المنتظمة تتم في اليوم العاشر كل شهر تقويمي ، أو إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع ، قبلها أو بعدها ، مضيفًا أنه سيتم دفع هذا الدعم للشريحة 55 اليوم الخميس 9 يونيو.

طريقة تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

يجب عليك زيارة بوابة حساب المواطن.

ثم قم بتسجيل مستخدم جديد.

اذهب إلى صفحة الملف الشخصي.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

وقم بالتسجيل برمز التفعيل المرسل إليك في رسالة نصية من رقم.

هاتفك المحمول.

ثم قم بتغيير كلمة المرور وتأكيدها مرة أخرى.

تأكد من صحة البيانات.

إرفاق البيانات المطلوبة.

اضغط على خيار التسجيل للحصول على حساب مواطن.

طريقة إضافة تابع جديد في حساب المواطن

قم بتسجيل الدخول على الرابط التالي

وانتقل إلى تفاصيل الطلب.

ضغط نقر فوق بيانات العضوية.

وانقر فوق إضافة شركة تابعة.

ثم اضغط على إضافة.

و حدد حفظ.

رقم حساب المواطن

ادخل حساب المواطن ca.gov.sa .

. وخدمة صوتية على مدار 24 ساعة من خلال صوتك.

المستفيدون متاحون من 1 إلى 10 مساءً يوميًا ، ما عدا الجمعة والسبت.

مركز الاتصال موجود على الرقم الموحد 19912.

شروط الأهلية والاستحقاق:

لاستيفاء شروط الأهلية للبرنامج ، يجب أن يكون المسجل سعوديًا ، باستثناء أبناء وبنات المواطنات والأزواج أو الزوجات غير السعوديين وحاملي بطاقة الهاتف المحمول ، ويجب أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية لذلك هو أمضى السنوات ال 12 الماضية ويقيم خارج المملكة لمدة لا تزيد عن 90 يومًا في الشهر.

كما تنص على أن المستفيد ليس في أي مأوى أو سجن حكومي وأن البيانات التي يتم الكشف عنها متوافقة مع السلطات ذات الصلة ، بينما تعتمد معايير الأهلية على إجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد وعمر المعالين (إذا كانوا كذلك). أكبر أو أقل من 18 عامًا).).