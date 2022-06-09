نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد الدفاع الجوي السعودي يعلن عن شروط الالتحاق ومدة الدراسة فيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدراسة في معهد الدفاع الجوي السعودي من أكثر الأشياء التي يبحث غنها المواطنين السعوديين، وهذا لأن هذه المؤسسة من أهم وأكبر المؤسسات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، بل وتعمل على تأهيل الشباب لتمكنهم من شغل العديد من المناصب داخل القطاع الجوي، لذلك إليك الآن أهم الشروط والضوابط للدخول إليه داخل هذه الفقرات.

معهد الدفاع الجوي السعودي

يعد معهد الدفاع الجوي السعودي من أهم القطاعات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، لذلك يتهافت عليه العديد من الطلاب كل عام عند فتح باب التقديم، وحرص القائمين على هذا المعهد على فرض بعض الشروط والضوابط لكي يتمكن من يليق فقط بالدخول إليه، وسنحرص الآن على التعرف أكثر على المعهد والشروط الخاصة به عبر الآتي.

ما هي شروط القبول بمعهد الدفاع الجوي؟

توجد بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على جميع المتقدمين، ومن أهم هذه الشروط هي:

المتقدم لديه الجنسية السعودي بل ومن أب وأم سعوديين الأصل.

اجتياز مرحلة الثانوية العامة والنجاح فيها.

يمكن أن يقوم المتقدم بالتقدم على المعهد إذا كانت بحوزته شهادة مؤهل متوسط.

لا يجب أن يكون المتقدم قد عمل داخل أي عمل حكومي.

حسن السير والسلوك، ولم يتقضى في أي قضية تخص الشرف.

لا يجب أن يتجاوز عمر المتقدم عن 24 عام، ولا يقل عن 16 عام.

أن يقوم بالعمل على تقديم ما يثبت موافقة ولي الأمر بالالتحاق بمعهد الدفاع الجوي.

تخصصات معهد الدفاع الجوي

توجد خمسة تخصصات داخل معهد الدفاع الجوي يجب أن يتعرف عليها الطالب قبل أن يقوم بالدخول إلى المعهد حتى يتمكن من التعرف على ما هو قادم عليه، والتخصصات هي:

الصواريخ والمدفعية.

القيادة والسيطرة والاتصالات.

مساعدة التدريب.

العلوم الأساسية والدورات.

التكتيك.

مدة الدراسة في معهد الدفاع الجوي السعودي

يجب أن يعرف الطالب أن هناك بعض الأشياء التي يجب أن يتعرف عليها أيضًا مثلاً مدة الدراسة وما هي الرتبة التي سيتخرج بها الطالب، وسنتعرف عليها بالكامل عبر النقاط التالية: