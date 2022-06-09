نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية السعودية بعمل منصة أو يمكن أن نقول عليها نظام إلكتروني لتسهيل احتياجات الناس، ومن ضمن هذه الاحتياجات الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي وهو موضوعنا اليوم تضم هذه المنصة ملايين المشتركين وبها العديد من الخدمات، تدعى هذه المنصة بمنصة أبشر، يلجأ إليها العديد من الناس والوافدين.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

مع اهتمام وزارة الداخلية السعودية بخدمة المواطنين قامت بتسهيل طرق الاستعلام عن التأشيرة بواسطة التعامل الإلكتروني ولكل من يريد عمل هذه التأشيرة عليه بالخطوات الموضحة هنا:

قم بالدخول على منصة أبشر.

الضغط على أفراد ويلي هذه الخطوة الجوازات ثم اضغط على التأشيرة .

قم بكتابة البيانات المطلوبة بدقة.

وبعد تلك الخطوة سيتم ظهور موعد الخروج من السعودية.

طلب معلومات عن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيمين

بدلًا من الاعتماد على الأوراق سهلت وزارة الداخلية السعودية على المقيمين والمواطنين بواسطة المنصة الإلكترونية أبشر والتي منذ نشأتها مجانية ومتاحة دائمًا على مدار اليوم توفر هذه المنصة العديد من الخدمات لراحة العملاء ومع تطور العلم أصبح الاستفسار عن تأشيرة خروج نهائي أمرًا سهلًا وفي متناول اليدين وفي فترة زمنية قليلة.

إمكانية طباعة تأشيرة خروج نهائي

يجب على من يريد طباعة التأشيرة القيام ببعض الخطوات البسيطة لطباعتها والتي تتمثل في:

اذهب إلى منصة مقيم المخصصة بأمور التأشيرات.

قم باختيار الاستعلامات الإلكترونية ومن ثم صلاحية التأشيرة.

اضغط على طباعة التأشيرة وقم بكتابة الرقم التابع للتأشيرة الخاصة بك.

سيتضح أمامك بيانات تأشيرتك وسيظهر أمامك زر طباعة التأشيرة قم بالضغط عليه.

كيفية طباعة تأشيرة خروج وعودة

من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية مقيم سيتضح أمامك كيفية طباعة تأشيرة خروج وعودة من خلال رقم الإقامة في المملكة العربية السعودية وسيتم التعامل إلكتروني للتسهيل على العملاء ما عليكم سوى اتباع الخطوات اللازمة وكتابة البيانات المطلوبة بدقة حتى تتمكن من طباعة التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، حيث أن التعامل الإلكتروني أصبح أسهل بكثير بالنسبة للبعض من التعامل الورقي وفي هذا المقال تحدثنا عن كل ما يخص الاستعلام عن التأشيرة.