وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد عبر الجوال وموقع hrsd.gov.sa

تسعى الحكومة السعودية مؤخرًا على إطلاق كافة الخدمات الحياتية التي يحتاجها المواطنين بصورة إلكترونية، بحيث يوفر ذلك الأمر الكثير من الجهد والوقت الذي كان يتم بذله من قبل، وبناء على ذلك نجد أن البحث الدائم عن وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد داخل محركات البحث لم يأت من فراغ بلا شك.

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد

تتم عملية الاستعلام عن موظف وافد عبر موقع وزارة العمل للخدمات الإلكترونية بهذا الشكل الآتي ذكره:

أولًا يقوم الشخص المستعلم بالانتقال مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة العمل عبر شبكة الانترنت.

بعد ذلك يقوم المستعلم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية للعمل من خلال الصفحة الظاهرة أمامه مباشرة.

ثم من بعد ذلك يقوم المستعلم باختيار أيقونة خدمات الاستعلام.

بعد ذلك لكي يتم تفعيل الخدمة لديه، فيجب أن يقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن موظف وافد.

بينما من هنا تأتي خطوة تسجيل البيانات التي تطلب من المستعلم على الموقع.

فهي عبارة عن إدخال رقم الجواز أو رقم الإقامة أو رقم الحدود الخاص به، ومن بعدها يقوم باختيار الجنسية الخاصة به.

بعد ذلك يقوم بإدخال كود التحقق الظاهر أمامه بالصفحة، فيجب إدخال تلك البيانات بالشكل الصحيح، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل المطلوب.

ثم من بعدها يقوم المستعلم باختيار أيقونة البحث الظاهرة أسفل الصفحة.

بعد ذلك سيظهر أمام المتقدم كافة البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن موظف وافد عبر الجوال

يستطيع أي موظف أن يتعرف على كافة البيانات الخاصة به من خلال الجوال، وإليكم خطوات تلك الطريقة بهذا الشكل الآتي:

في بداية الأمر يقوم الشخص المستعلم بالاتصال على ذلك الرقم، 19911.

ومن بعدها يقوم المستعلم بإدخال رقم الإقامة الخاص به أو رقم الحدود.

وبعدها سيتمكن من معرفة كافة بياناته بصورة سريعة.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم أكثر من طريقة تمكن المتقدم من معرفة كافة البيانات الخاصة بموظف وافد، فكل ما عليه أن يقوم بأخذ كل خطوة قمنا بذكرها داخل مقال وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد في عين الاعتبار جيدًا.