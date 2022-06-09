نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استلاف رصيد من سوا stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحت اسم خدمة “كمل”، أطلقت شركة اتصالات السعودية، خدمة استلاف رصيد من سوا stc في أي وقت ومن أي مكان لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية، حتى لا يفقد العميل الاتصال بمن يريد، سيما في حالة كان في مكان لا يستطيع شحن الرصيد فيه ويريد التحدث في أمور عاجلة، وهي من الخدمات التي تحظى بقول واسع من المشتركين في الشبكة، إذ يمكن الاستفادة من هذا الرصيد، ودفع ثمنه عند أول شحنة.

استلاف رصيد من سوا STC

ويُمكن لعملاء شركة الاتصالات السعودية، استلاف رصيد من سوا STC في أي وقت ينتهي فيه الرصيد الأصلي، وذلك بإرسال رسالة نصية تحمل الرمز (1055) إلى رقم الهاتف (902) لتصل رسالة من المجيب الآلي إلى رقم العميل تفيد بأن الشركة استلمت الطلب، وأضافت للعميل مبلغ 5.5 ريال سعودي إلى رصيده، على أن يجري خصمه عند أول عملية شحن قادمة من باقات سوا STC، ولا تتقاضى شركة إس تي سي من عملائها أية رسوم لقاء استفادتهم من هذه الخدمة، إذ تقطتع فقط قيمة المبلغ المالي الذي استفاد منه العميل وهو 5 ريالات ونصف ريال سعودي فقط لا غير.

خدمة كمل تمنحك رصيد سوا 5.5 ريال لمن ينتهي رصيدك

لتفعيلها: ارسل 1055 الى 905

للالغاء: ارسل 1056 الى 902

للمزيد:http://t.co/OPdhOt47Vq — stc السعودية (@stc_ksa) خدمة كمل تمنحك رصيد سوا 5.5 ريال لمن ينتهي رصيدك

لتفعيلها: ارسل 1055 الى 905

للالغاء: ارسل 1056 الى 902

للمزيد:http://t.co/OPdhOt47Vq — stc السعودية (@stc_ksa) October 3, 2014

طريقة إلغاء خدمة سلف رصيد من سوا STC

وفي حالة رغب أي عميل في إلغاء خدمة سلف رصيد من سوا STC، فإن ذلك يتم من خلال إرسال الرمز (1055) إلى الرقم (905)، لتصل رسالة من المجيب الآلي تؤكد استلام الطلب، وإلغاء خدمة سلف الرصيد، علمًا أنه يمكن للعميل أن يطلب الاستفادة من الخدمة مرةً أخرى بالطريقة الأولى نفسها، لكن العميل يستفيد من خدمة سلف الرصيد “كمل” من شركة الاتصالات السعودية، لمرة واحدة قبل أن يشحن بطاقته مرةً أخرى.

طريقة شحن رصيد stc أونلاين

وتتيح شركة الاتصالات السعودية، شحن رصيد stc أونلاين من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لموقع stc. إدخال اسم المستخدم وكلمة السّر. اختيار الرصيد، ثم اختيار شحن رصيد حسابي من سوا. كتابة بيانات سلة الدفع الإلكتروني، وتحديد قيمة المبلغ الذي نريد دفعة، ثم النقر على سداد الرسوم.

طريقة تفعيل بباقات رصيد سوا STC

ويُمكن لأي عميل في شركة stc تفعيل إحدى الباقات المقدمة من الشركة، ومن ذلك باقة رصيد سوا 30 بلس الدولية، وذلك على النحو التالي: