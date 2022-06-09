نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استلاف رصيد من سوا stc في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحت اسم خدمة “كمل”، أطلقت شركة اتصالات السعودية، خدمة استلاف رصيد من سوا stc في أي وقت ومن أي مكان لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية، حتى لا يفقد العميل الاتصال بمن يريد، سيما في حالة كان في مكان لا يستطيع شحن الرصيد فيه ويريد التحدث في أمور عاجلة، وهي من الخدمات التي تحظى بقول واسع من المشتركين في الشبكة، إذ يمكن الاستفادة من هذا الرصيد، ودفع ثمنه عند أول شحنة.
استلاف رصيد من سوا STC
ويُمكن لعملاء شركة الاتصالات السعودية، استلاف رصيد من سوا STC في أي وقت ينتهي فيه الرصيد الأصلي، وذلك بإرسال رسالة نصية تحمل الرمز (1055) إلى رقم الهاتف (902) لتصل رسالة من المجيب الآلي إلى رقم العميل تفيد بأن الشركة استلمت الطلب، وأضافت للعميل مبلغ 5.5 ريال سعودي إلى رصيده، على أن يجري خصمه عند أول عملية شحن قادمة من باقات سوا STC، ولا تتقاضى شركة إس تي سي من عملائها أية رسوم لقاء استفادتهم من هذه الخدمة، إذ تقطتع فقط قيمة المبلغ المالي الذي استفاد منه العميل وهو 5 ريالات ونصف ريال سعودي فقط لا غير.
خدمة كمل تمنحك رصيد سوا 5.5 ريال لمن ينتهي رصيدك
لتفعيلها: ارسل 1055 الى 905
للالغاء: ارسل 1056 الى 902
للمزيد:http://t.co/OPdhOt47Vq
— stc السعودية (@stc_ksa)
خدمة كمل تمنحك رصيد سوا 5.5 ريال لمن ينتهي رصيدك— stc السعودية (@stc_ksa) October 3, 2014
لتفعيلها: ارسل 1055 الى 905
للالغاء: ارسل 1056 الى 902
للمزيد:http://t.co/OPdhOt47Vq
طريقة إلغاء خدمة سلف رصيد من سوا STC
وفي حالة رغب أي عميل في إلغاء خدمة سلف رصيد من سوا STC، فإن ذلك يتم من خلال إرسال الرمز (1055) إلى الرقم (905)، لتصل رسالة من المجيب الآلي تؤكد استلام الطلب، وإلغاء خدمة سلف الرصيد، علمًا أنه يمكن للعميل أن يطلب الاستفادة من الخدمة مرةً أخرى بالطريقة الأولى نفسها، لكن العميل يستفيد من خدمة سلف الرصيد “كمل” من شركة الاتصالات السعودية، لمرة واحدة قبل أن يشحن بطاقته مرةً أخرى.
طريقة شحن رصيد stc أونلاين
وتتيح شركة الاتصالات السعودية، شحن رصيد stc أونلاين من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لموقع stc.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السّر.
- اختيار الرصيد، ثم اختيار شحن رصيد حسابي من سوا.
- كتابة بيانات سلة الدفع الإلكتروني، وتحديد قيمة المبلغ الذي نريد دفعة، ثم النقر على سداد الرسوم.
طريقة تفعيل بباقات رصيد سوا STC
ويُمكن لأي عميل في شركة stc تفعيل إحدى الباقات المقدمة من الشركة، ومن ذلك باقة رصيد سوا 30 بلس الدولية، وذلك على النحو التالي:
- طريقة تفعيل الباقة: إرسال الرمز (8116) إلى الرقم (900).
- المكالمات: 50 دقيقة، صالحة محليًّا لجميع الشبكات، ودوليًّا إلى 8 دول.
- توفر 1 جيجابايت إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
- كما توفر 1 جيجابايت للإنترنت.
- أما باقة رصيد سوا 30 بلس 35 ريالا سعوديا، فيمكن تفعيلها بإرسال الرمز (7135) إلى الرقم (900).
- وهي 100 دقيقة المكالمات، وصالحة محليًّا لجميع الشبكات، كما توفر 1 جيجا بايت لشبكات التواصل الاجتماعي، و1 جيجا بايت، للإنترنت.
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