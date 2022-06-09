طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر بوابة مقيم muqeem.sa

تصدرت طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة محركات البحث بصورة كبيرة، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة السعودية عن إمكانية تمديد التأشيرة بصورة إلكترونية وبخطوات بسيطة، لكن هذا التمديد يحتاج مجموعة من المتطلبات كي يتم بالشكل الصحيح، وهذا ما سنذكره بالتفصيل داخل هذا المقال.

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة

تتم عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة إلكترونيًا عبر منصة مقيم الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

في البداية يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة مقيم الإلكترونية، وذلك عن طريق الذهاب إلى بوابة مقيم.

ثم يقوم بالذهاب إلى أيقونة إدارة المقيمين، لكي يتم البحث عن التأشيرة من خلال إدخال رقم الجواز أو رقم الإقامة.

وبعد أن يتم تحديد التأشيرة، فسوف يتم ظهور كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة.

فهنا تأتي خطوة إزالة المدة الخاصة بالتمديد، وبعدها يقوم المتقدم باختيار أيقونة تمديد التأشيرة، وبذلك تتم عملية التمديد بنجاح.

وبعد مدة بسيطة، سيصل للمتقدم إشعار بأن عملية التمديد قد تمت بالشكل المطلوب.

ومن الممكن أن يتم تمديد التأشيرة من خلال التواصل مع خدمة عملاء منصة مقيم، وذلك من خلال تلك الأرقام: 00966114771100، 992، 4057000.

فخدمة عملاء تلك المنصة تعمل من الساعة السابعة والنصف صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف مساء.

أهم شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

أولًا: يجب أن تكون التأشيرة غير منتهية الصلاحية، أي أنها لا بد أن تكون سارية المفعول وغير منتهية.

ثانيًا: يجب ألا تكون فترة الإقامة قد انتهت، لأن هذا يؤثر على عملية تمديد التأشيرة.

ثالثًا: يجب دفع الرسوم المالية الخاصة بتمديد تأشيرة خروج وعودة، والتي تقدر بحوالي 200.0 ريال سعودي.

فتلك المتطلبات قد شددت عليها الحكومة السعودية، حتى تتم عملية التمديد بالشكل الناجح حتى لا يتعرض المقيم للمساءلة القانونية.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة، حيث لاحظنا أن التعاون ما بين منصة مقيم ووزارة الخارجية قد ألقى بثماره من ناحية توفير الكثير من الوقت والجهد على فئة كبيرة من الناس، وهذا أهم ما تحرص عليه الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة.