الاستعلام عن تأمين زائر عبر موقع مجلس الضمان الصحي eservices.chi.gov.sa

قامت الحكومة السعودية مؤخرًا بإطلاق خدمة مميزة للوافدين إليها، فهي عبارة عن إعطائهم خدمات صحية طوال مدة إقامتهم داخل أراضي السعودية، وبناء على ذلك يتم البحث عن طريقة الاستعلام عن تأمين زائر بصورة كبيرة داخل عمليات البحث.

الاستعلام عن تأمين زائر

كي تتم عملية الاستعلام إلكترونيًا عن تأمين زائر بالصورة الصحيحة، فيجب علينا الالتزام الحرفي بكافة الخطوات الآتي ذكرها:

في البداية يقوم الشخص المستعلم بالانتقال مباشرة إلى الصفحة الرسمية لبوابة المجلس الإلكتروني، وذلك عن طريق موقع مجلس الضمان الصحي.

ومن بعدها يقوم بالذهاب إلى أيقونة الاستعلام عن التأمين وذلك من خلال الصفحة الظاهرة أمامه مباشرة.

ثم يقوم بعدها بالذهاب إلى أيقونة الدخول إلى الخدمة.

وهنا تأتي خطوة تسجيل رقم الجواز الخاص به، فيجب إدخال ذلك الرقم بالشكل الصحيح، حتى تتم العملية بالشكل الناجح.

وبعد ذلك يقوم الشخص المستعلم بتسجيل الكود المرئي المتواجد أمامه مباشرة بالصفحة.

ثم تأتي آخر الخطوات، فهي عبارة عن قيامه بالنقر على أيقونة موافق.

وبعدها سيظهر أمام المتقدم كافة البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

ويمكننا التواصل مع خدمة العملاء عن طريق أرقام معينة في حال الاستعلام عن تأمين زائر، وإليكم الأرقام المتخصصة في تلك العملية: 920001177، 00966112021300.

طريقة الاستعلام عن تأمين تأشيرة زائر تكافل الراجحي

عن طريق الالتزام بخطوات بسيطة، فيمكننا معرفة كافة البيانات الخاصة بتأمين تأشيرة زائر المقدمة من تكافل الراجحي، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

في بداية الأمر يقوم الشخص المستعلم بالدخول على صفحة تكافل الراجحي عبر الإنترنت، وذلك عن طريق موقع ضمان.

ثم تأتي خطوة إدخال البيانات التي تطلب منه خلال الصفحة، فيجب إدخالها بالصورة الصحيحة.

وهذه البيانات عبارة عن رقم الجواز، ورمز التحقق، ورقم التأشيرة.

وبعد الذهاب على أيقونة الاستعلام، فسيظهر أمام المتقدم كافة المعلومات التي تتعلق بتأمين تأشيرة زائر.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص طريقة الاستعلام عن تأمين زائر، فلاحظنا أن هذه الخدمة قد ألقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الوافدين للسعودية، وهذا هو المطلوب، كما عرضنا أيضًا طريقة الاستعلام عن التأمين من قبل تكافل راجحي.