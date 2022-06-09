تعتبر الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة أحد أشهر الجامعات داخل السعودية والتي يتهافت الكثير من الطلاب للالتحاق بها، فالجامعة قدمت خدمة إلكترونية لهم كي يتعرفوا على حالة الطلب الخاص بهم بعد عملية التقديم، وبناء على ذلك نجد أن البحث الدائم عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الاستعلام عن الطلب لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الاستعلام عن الطلب

إن نجاح عملية الاستعلام عن الطلب مقرونًا بسلسلة من الخطوات البسيطة، وإليكم أهم التفاصيل عنها بهذا الشكل الآتي:

يقوم الطالب في البداية بالدخول بصورة مباشرة إلى الصفحة الرسمية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبر الإنترنت، وذلك عن طريق الجامعة الإسلامية .

ومن بعد ذلك يقوم الطالب المستعلم بالضغط على أيقونة اللغة، ومن بعد أن يحدد اختيار اللغة العربية، فيقوم بعدها بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلب.

ثم تأتي خطوة إدخال الرقم الخاص بالطلب داخل المربع المتواجد أمام المستعلم بالصفحة، فيجب إدخال ذلك الرقم بصورة صحيحة.

ومن بعدها يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

وبصورة مباشرة سيظهر أمام المستعلم كافة البيانات الخاصة بطلبه والتي ستخبره بحالة الطلب من الأساس.

معايير قبول الطلاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تم تحديد مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر في كل طالب متقدم لهذه الجامعة، وبناء على هذه المعايير يتم قبوله، وإليكم أبرزها بالصورة الآتية:

لابد أن تكون ديانة الطالب الإسلام، وذلك بالإضافة إلى أن تكون سيرة الطالب حسنة السلوك.

كما يجب أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات الطبية والتي تضعها الجامعة له قبل دخوله.

ويجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة إذا كان خارج أراضي المملكة أو داخلها.

ويشترط أن يكون الطالب قد أتم حفظه الكامل للقرآن الكريم.

ويجب أن يقدر الحد الأقصى لعمر الطالب بحوالي 25 سنة، مع كتابة إقرار أنه سيتفرغ تمامًا للدراسة في الجامعة.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الاستعلام عن الطلب، ووجدنا أن هذه الخدمة الإلكترونية قد وفرت الكثير من الوقت والجهد على الطلاب المقدمين لهذه الجامعة الشهيرة، كما سردنا أيضًا أهم الشروط التي يجب توافرها في كل طالب مقدم للدراسة في هذه الجامعة.