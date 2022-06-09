تمويلك حتى 500 الف ريال تمويل المنشأة من بنك التنمية الاجتماعية الشروط وطريقة التقديم

بنك التنمية الاجتماعية يقدم الكثير والكثير من خدماته التمويلية لعملائه وللمواطنين بالمملكة، حيث يقدم قرض منشاة يصل حتى 500 الف ريال بغرض اقامة مشروعات خاصة بالعملاء، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على القرض واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه والاوراق المطلوب تقديمها للقرض، حيث يقدم بنك التنمية او بنك التسليف العديد من الخدمات لكافة المواطنين بغرض قضاء حوائجهم في الحياة سواء كانت هذه الاحتياجات تتعلق بالأبناء أو تتعلق بالمصاريف اليومية للأسرة أو للسفر أثناء قضاء إجازة وغيرها، إلى جانب نوعية المشاريع المتنوعة التي يقوم البنك بتمويلها.

الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض:

يشترط للحصول على القرض أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وألا يزيد عن 62 عام.

كما يشترط إحضار جميع الضمانات اللازمة للسداد بشرط أن يكون هذا الضمان يعادل نسبة 100% من قيمة التمويل.

ويشترط ان تكون قيمة التمويل ما بين 5 آلاف ريال إلى 500 ألف ريال سعودي

وكما يشترط ان تصل مدة السداد حتى ثمانية أعوام.

وكما يشترط أن يكون التمويل للمشاريع الجديدة فقط.

ويشترط كذلك ان تكون الرسوم الإدارية بـ 4% ويتم خصمها من إجمالي قيمة القرض.

ويشترط على المستفيد من القرض ان يقوم بسداد قيمة القرض على أقساط شهرية متساوية.

ويشترط أن يتم توفير المستندات الخاصة بالتفرغ الوظيفي.

المشروعات المتنوعة والتي يمولها بنك التنمية الاجتماعية:

مشروعات التميز.

المشروعات الناشئة

مشروعات الخريجين

مشروعات الاختراعات

انواع الخيارات التمويلية لتمويل المنشاة:

تمويل المنشآت الناشئة : يستهدف المنشآت الجديدة بتمويل يصل الى 300 ألف ريال.

: يستهدف المنشآت الجديدة بتمويل يصل الى 300 ألف ريال. تمويل منشأت التميز : يستهدف المنشآت الواعدة ( الجديدة أو التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات) بتمويل يصل الى 4 مليون ريال.

: يستهدف المنشآت الواعدة ( الجديدة أو التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات) بتمويل يصل الى 4 مليون ريال. الامتياز التجاري : يستهدف تطوير مشاريع الامتياز التجاري بتمويل يصل 4 مليون ريال.

: يستهدف تطوير مشاريع الامتياز التجاري بتمويل يصل 4 مليون ريال. التقنيات الناشئة : يستهدف تمويل المنشآت التقنية والرقمية بتمويل يصل الى 4 مليون ريال.

: يستهدف تمويل المنشآت التقنية والرقمية بتمويل يصل الى 4 مليون ريال. تمويل منشئات رواد الأعمال: يستهدف تمويل الأصول والتكاليف التشغيلية للكيانات التجارية الجديدة بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال.

الاوراق والمستندات المطلوبة لتمويل المشروعات:

للحصول على التمويل المطلوب هناك مجموعة من الأوراق التي يجب أن تتوافر في المستفيد لكي يتمكن من الحصول على التمويل الخاص به:

مطلوب تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

ضرورة تقديم شهادة المؤهل الدراسي والتي يجب ألا تقل عن الثانوية العامة.

تقديم شهادة سجل تجاري حديثة لا تتعدى ستة أشهر.

مطلوب تقديم عقد تأسيس الشركة.

مطلوب تقديم شهادة بالخبرات التي يحملها الشخص المتقدم.

كيفية التقديم للحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية :