استعلام عن تأشيرة زيارة عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa

بعد أن تعاونت منصة إنجاز مع وزارة الخارجية السعودية، فأصبح هناك تهافت واضح على تلك المنصة، للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لهم بصورة مثالية، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة التفاصيل التي تخص طريقة استعلام عن تأشيرة زيارة والتي يبحث عنها الكثير من الناس.

استعلام عن تأشيرة زيارة

كي تتم عملية الاستعلام إلكترونيًا عن تأشيرة زيارة، فيجب علينا الالتزام بتلك الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم المتقدم أولًا بالذهاب مباشرة إلى منصة إنجاز والتي تعتبر أحد أهم المنصات التابعة لوزارة الخارجية السعودية، وذلك يتم عن طريق منصة التأشيرات.

ثم يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة خدمة البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية، وتلك الأيقونة يتم اختيارها من قبل القائمة المنسدلة التي تتواجد أسفل الصفحة.

ومن بعدها يقوم المتقدم بإدخال رقم الطلب الخاص به بصورة صحيحة.

ومن هنا تأتي خطوة تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم.

وبعد ذلك يتم إدخال الكود المرئي المتواجد أمامه بالصفحة، وبعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام، وسيظهر أمامه كافة التفاصيل الخاصة بتأشيرة الزيارة العائلية.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة لغير السعوديين

تتم هذه الطريقة بالصورة الصحيحة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالنقر على الرابط الخاص بالدخول على منصة إنجاز.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة خدمة طلب مقدم من جانب وزارة الخارجية السعودية.

ثم يقوم بإدخال رقم الطلب الخاص بتأشيرته.

ثم يقوم بإدخال رقم الطلب الخاص بتأشيرته. وبعدها يقوم بتسجيل رقم الإقامة الخاص به، وذلك بصورة صحيحة، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل المثالي.

ثم تأتي خطوة تسجيل كود التحقق المتواجد أمام المتقدم بالصفحة.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالذهاب إلى أيقونة استعلم الظاهر أسفل الصفحة، وبعدها ستظهر أمامه كافة البيانات المراد الاستعلام عنها مباشرة.

إلى هنا نكون قد سردنا لكم طريقة استعلام عن تأشير زيارة من خلال إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة، فكل ما علينا القيام به هو الاعتناء بكل خطوة قد ذكرناها داخل هذا المقال، وأعلنت الحكومة السعودية بأنه يحق لأي متقدم الاستعلام عن تأشيرته بعد اجتياز يوم واحد من تاريخ تقديم الطلب.