هل المخالفات المرورية تمنع من السفر؟.. الجوازات تجيب

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أعلنت مصلحة الجوازات في المملكة العربية السعودية أن المخالفات المرورية لا تمنع من السفر إلى خارج المملكة، ولا تُؤثر على أي إجراء من إجراءاته، فيما جاء ذلك ردًّا على أحد المواطنين الذي طرح سؤالا يستفسر من خلاله عن هذا الأمر، سيما أن مخالفات المرور تمنع القيام بالعديد من الخدمات قبل تسويتها وسداد قيمة كل مخالفة، ومن هذه الخدمات التي تتطلب سداد قيمة مخالفات المرور، إصدار جواز سفر جديد.
المخالفات المرورية لا تمنع من السفر
وأوضحت مصلحة الجوازات في السعودية، أن المخالفات المرورية لا تمنع من السفر خارج البلاد، لكن في الوقت نفسه لا يُمكن لأي مواطن أن يستلم جواز سفر جديد أو حتى تجديد جواز القديم في حالة كان سِجِلّه به مخالفات مرورية، إذ لا بد من أن يكون سجل المواطن خالي من المخالفات ليتمكن من تجديد جواز السّفر، ووفقًا لإدارة الجوازات السعودية، فإنه لا بُد من دفع المخالفات المرورية المقررة على المقيم، ليتمكن من تجديد إقامته، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
طريقة استخراج جواز سفر الكتروني
وفي حالة رغبة أي مواطن في المملكة، إصدار جواز سفر إلكتروني، فإن ذلك يمكن بسهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
- اختيار أيقونة المواطنين.
- والدخول إلى خدمات الجوازات، واختيار الخدمة التي نرغب فيها.
- تقديّم الطلب، واستلام إشعار برقم المعاملة.
ما هي متطلبات إصدار جواز سفر إلكتروني سعودي؟
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، خطوات إصدار جواز سفر إلكتروني جديد، وهي على النحو التالي:
- وجود المواطن الذي يرغب في إصدار الجواز داخل السعودية عند طلب الخدمة.
- عدم وجود جواز سفر آخر للمواطن المراد إصدار الجواز له.
- ألا يكون المواطن الذي يرغب في استخراج جواز سفر جديد مرافقا لأحد بجواز سفر.
- لا بد من دفع رسوم الخدمة وهي 300 ريال سعودي لمدة خمس سنوات و600 ريال سعودي لمدة عشر سنوات.
- سداد قيمة المخالفات المرورية على صاحب الجواز إن وُجدت.
- إحضار بصمة وصورة للمواطن الذي يرغب في إصدار الجواز.
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