نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444 رابط التقديم وكافة الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444 رابط التقديم وكافة الشروط، فبعد أن أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الحالي 1443 – 2022 .

وذلك لكل الخريجين الجامعيين من الذين قد حصلوا على الشهادة للالتحاق بالخدمة العسكرية، كثر التساؤل حول شروط ورابط وشروط التسجيل وموعد التقديم، ذلك ما نذكره لكم اليوم.

طريقة تقديم الجامعيين في وزارة الدفاع

فيمكن الآن لكل من يرغب التقديم في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع التسجيل إلكترونيًا من خلال السير على الخطوات التالية كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية.

ثم تظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع فتقوم باختيار التقديم في الخدمة العسكرية 1443 -1444.

كما تقوم بالنقر على زر تقديم الجامعيين.

كذلك يجب أن تقوم بملء النموذج الخاص بالتقديم الإلكتروني للجامعيين بالدفاع.

مع مراعاة كتابة كل البيانات الشخصية بمنصة القبول.

بعد ذلك تقوم بالتأكد من كل البيانات وأنها صحيحة ثم تقوم بالنقر على اختيار تأكيد التسجيل بالقبول الموحد للجامعيين بوزارة الدفاع 1443 هـ.

موعد التقديم في وزارة الدفاع للخريجين 1444

فقد وضحت وزارة الدفاع في بيان رسمي لها عبر تويتر أن التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية، من يوم الخميس الموافق 10 ذي القعدة 1443 هـ.

أما طلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ العلوم الطبيعية، فيبدأ التقديم من يوم الخميس الموافق 15 من ذي الحجة 1443 هـ.

شروط التقديم وزارة الدفاع 1444

حيث يمكن لكل من يرغب الالتحاق تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444 بالعام الدراسي الجديد في الكليات العسكرية أن يقوم بالتقديم، لكن لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي:

أن يكون سعودي الجنسية.

كما يكون حسن السيرة والسلوك.

كذلك لم يسبق له الانسحاب أو الطر من الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية.

ويجب أن يكون قد حصل على شهادته بالانتظام الكلي ولا يقل التقدير عن جيد.

يجب أن لا يزيد سن الحاصل على البكالوريوس عن 27 عام في كل التخصصات.

إلى جانب أن لا يزيد السن عن 30 عام للأطباء.

تأدية كل الاختبارات العامة للتخصصات النظرية فقط للجامعيين واحضار ما يثبت ذلك.

كذلك لا يقل طول المتقدم عن 165 سم، ويتناسب الطول مع الوزن.

لا يكون متزوج من أجنبية.

كما لا يكون قد تعرض للإصابة بصرع أو ربو أو مرض معدي.

مع حصول المتقدم على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في كافة التخصصات الطبية والصحية.

المزايا التي تقدمها وزارة الدفاع للجامعين

اكدت وزارة الدفاع السعودية انه بدءً من صباح يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 الموافق 10 ذو القعدة 1443 سوف تتلقي بوابة القبول afca.mod.gov.sa ، طلبات التسجيل الكترونيًا بالاضافة الي ذلك فقد كشفت الوزارة عن المزايا التي يحصل عليها المتقدمين لدورة العسكريين، وهى كالاتي:

يحصلون المتقدمون علي ملابس عسكرية.

مسكن.

نفقات عسكرية.

راتب لمدة سنة.

طعام.

علاج

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن خبر عاجل فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444 رابط للتقديم وكافة الشروط، وذكرنا لكم كل التفاصيل الخاصة بالموضوع.