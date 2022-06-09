نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استحقاق الجوال من stc وكيف اسجل الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة استحقاق الجوال من stc يحتاج إلى مجموعة من الشروط والضوابط التي فرضتها الشركة على جميع المنتسبين إليها من العملاء من داخل المملكة العربية السعودية فيمكن معرفة شروط استحقاق تقسيط جوالات stc ايفون 12 أو جميع الإصدارات التالية لهذا الإصدار، ويمكن إلكترونيًا معرفة استحقاق جوال من stc دون بذل جهد ولتوفير الوقت أيضًا إذ أن هناك بعض الفئات لا يمكنها التقسيط من خلال الشركة أو من خلال الجهات المتعاونة معها ولا يمكنها أيضًا استبدال الأجهزة الذكية من stc.

استحقاق الجوال من stc

طورت الشركة موقع إلكتروني رسمي خاص بها تقدم من خلاله جميع المعلومات المتعلقة بأحدث الباقات التي تقدمها منها باقات مفوتر الجديدة كما توفر كافة العروض والخصومات على الأجهزة الذكية، وذلك بعد أن استطاعت تقديم خدمة تقسيط الأجهزة إلى العملاء فقط من داخل المملكة، وتتمثل شروط استحقاق الجوال من stc السعودية في التالي:

تفعيل شريحة اتصالات واستخدامها.

ألا يكون المواطن سبق وتأخر في سداد قيمة الفواتير الخاصة بالباقات.

تقديم معلومات صحيحة عن العميل أثناء تقديم طلب التقسيط من الشركة.

ينبغي التعرف على الجوالات الذكية المتوفرة في الوقت الراهن والبدء في إجراءات الطلب.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام سواء العامة أو التي تتعلق بكل جوال وآخر.

الاشتراك في أحد الباقات التي تسمح بالتقسيط إذا كان العميل يريد التقسيط من خلال الشركة وليس من خلال الجهات المشاركة مثل كوارا للتمويل أو من خلال البنوك السعودية.

كيف احصل على جوال من اس تي سي وكوارا؟

حل اللجوء إلى شركة كوارا من أجل تقسيط المشتريات لدى اس تي سي في السعودية يعتبر من أهم الحلول المتميزة للتقسيط، وذلك لأنه يوفر للعميل إمكانية السداد على فترات أطول من المعتاد والتي تصل إلى ثلاث سنوات، أما عن آلية التسجيل وطلب التمويل الإلكتروني فإنها تتم عبر التالي:

دخول موقع اس تي سي السعودية.

على العملاء اختيار نظام كوارا للتقسيط.

النقر على استمارة التسجيل في التمويل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

ويحتاج العميل إلى أن يقوم بدعم طلبه لكي يتم قبوله من الشركة وذلك عبر تقديم المتطلبات والأوراق الثبوتية ويمكن معرفتها عن طريق موقع الشركة.