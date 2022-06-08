نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل حساب جديد في منصة أجير بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في موقع أجير الحج في المملكة العربية السعودية, يعتبر موقع أجير الحج من أهم المواقع الإلكترونية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية في وقت موسم الحج, حيث يقوم هذا الموقع بتوفير بيانات بعض الأشخاص الذين يمكنهم العمل بشكل مؤقت في موسم الحج, وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير وصنع هذا الموقع لخلق فرص عمل مؤقتة للأشخاص في موسم الحج وأيضاً تنظيم هذا العمل.

كيفية التسجيل في موقع أجير الحج في المملكة العربية السعودية

يمكن لكل الأشخاص أن يقوموا بتزويد دخلهم الشهري في موسم الحج من خلال التسجيل في موقع أجير الحج والحصول منه علي عمل خلال موسم الحج, وللتسجل في موقع أجير الحج قم باتباع الخطوات التالية.

الولوج إلى موقع أجير السعودي.

يتم الضغط علي خيار الأفراد أو المنشآت.

في حالة انك لم تسجل من قبل في موقع أجير فيمكنك القيام بتسجيل حساب جديد علي الموقع, أو إذا كان لديك حساب سابق قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

اختيار خيار إصدار شعار جديد.

الضغط علي وزارة الحج والعمرة.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل في موقع أجير, وتتم مراجعة البيانات مرة أخري للتأكد من صحتها.

الموافقة علي الشروط والأحكام.

سوف يقوم الموقع بإظهار لك تصريح العمل المؤقت لتقوم انت بطابعته والاحتفاظ به.

رقم التواصل مع خدمة عملاء أجير

يمكن التواصل مع موقع أجير للتسجيل في العمل الموقت خلال موسم الحج والذي يتم توفيره من الموقع وذلك بمساعدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي, حيث يتم الاتصال علي رقم 920002866 لكي تقوم بالتحدث مع أحد ممثلي خدمة عملاء الموقع والحصول منهم علي إجابات صحيحة ودقيقة علي كل الأسئلة التي تفكر بها.

ما الذي تسعي إليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقع أجير

تسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقع أجير أن تحقق الآتي.