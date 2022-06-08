نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن الدفعة 55 موعد صرف دعم حساب المواطن شهر يونيو 2022 رابط ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 55، من أهم الموضوعات التي تشغل عدد كبير من المواطنين والأسر السعودية، نظراً لكون هذا الدعم أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، للأسر الأكثر احتياجاً والتي يعتبر دخلها ضئيل لا يكفي الاحتياجات الأساسية، وذلك بسبب التحديثات الاقتصادية التي قامت بها المملكة مما كان له أثر مباشر على مستوي معيشة هذه الأسر، بالإضافة للوضع الاقتصادي الحالي العالمي وفيروس كورونا، مما جعل القيادة الحكيمة للمملكة تنظر وتهتم بالمواطنين والآسر الفقيرة، من خلال دعم حساب المواطن الذي يقدم مبلغ مالي للمستحقين بصفة شهرية، لتوفير متطلباتهم الأساسية وتحسين مستوي معيشتهم، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن موعد صرف دعم حساب المواطن شهر يونيو 2022، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية فتابعونا.

من المنتظر خلال الساعات الأخيرة إيداع قيمة الدعم للدفعة 55 شهر يونيو 2022.

حيث تستقبل البنوك المعتمدة لدي برنامج حساب المواطن شهرياً المبالغ المقرر صرفها للمستفيدين.

ممن صدرت لهم نتائج الأهلية لدورة يونيو 2022، ونوه البرنامج على أنه في حالة تغيير الحساب البنكي.

يتم تفعيل الصرف على الحساب الجديد في الشهر الذي يلي التحديث، وفي حالة وجود اختلاف في مبلغ الدفعات يجب التواصل مع الدعم.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 55

من المتعارف عليه أن يتم صرف دفعات برنامج دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أنه في حالة توافق ذلك اليوم إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، يقوم البرنامج بالإعلان عن موعد الصرف الجديد بتقديم يوم أو تأخير يوم عن الموعد المقرر شهرياً، وبالفعل هذا ما حدث في دورة شهر يونيو 2022، حيث يتوافق الموعد الشهري مع عطلة أسبوعية وهي يوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022، لذلك أعلن البرنامج عبر حسابة الرسمي على تويتر بتقديم موعد الصرف للدفعة 55، ليكون يوم الخميس الموافق 9/6/2022، بحيث تبدأ الحسابات البنكية للمستفيدين استقبال الدفعة مساء الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022، وذلك لمن صدرت لهم نتائج الأهلية والتي تم إصدارها في 19 مايو 2022، ولمعرفة النتائج الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج بالخطوات التالية.

7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) 7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) June 2, 2022

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على نتائج الأهلية.

تظهر حالة الأهلية وبيان الاستحقاق.

تحديث البيانات في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات للمستفيدين والتابعين، لضمان استمرارية صرف الدعم.

حيث يقوم البرنامج بمراجعة مستمرة لبيانات المستفيدين والتابعين ومطابقتها مع الجهات ذات الصلة.

وللتحديث يجب الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج، وتسجيل دخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الدخول على تفاصيل الطلب وتحديث البيانات في حال وجود تعديلات، ثم الموافقة على الإقرار والتعهد ثم حفظ.